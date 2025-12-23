Podcast
photo_5057869735814433545_y_77d58ef2e2
Nuevo León

Secretaria de Igualdad cierra 2025 con 69,000 servicios

La Secretaría brindó casi 69,000 servicios en el cuarto trimestre de 2025 en 47 Centros Comunitarios, beneficiando a más de 38,000 personas

  • 23
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, realizó el cierre del Cuarto Trimestre de 2025 de talleres y servicios que se ofrecen en los 47 Centros Comunitarios de Nuevo León, beneficiando a miles de familias en todo el estado.

Durante el periodo de octubre a diciembre, la dependencia estatal brindó cerca de 69,000 servicios en beneficio de 38,921 personas, a través de más de 300 talleres enfocados en áreas como arte, cultura, deporte, oficios, educación y tecnología, además de atención en psicología, nutrición, salud y fortalecimiento comunitario.

photo_5057869735814433549_y.jpg

El cierre del último trimestre del año se llevó a cabo con exposiciones de arte, actividades culturales y educativas, muestras tecnológicas, exhibiciones deportivas y muestras culinarias en cada uno de los Centros Comunitarios, donde se mostraron los trabajos y aprendizajes adquiridos por las y los participantes.

Actualmente, la Secretaría de Igualdad e Inclusión opera 47 Centros Comunitarios, de los cuales 28 se localizan en el área metropolitana, en los municipios de Monterrey, Santa Catarina, Guadalupe, Apodaca, Escobedo y Juárez, mientras que 19 se encuentran en zonas rurales, en municipios como Sabinas Hidalgo, Allende, Cadereyta, Cerralvo, China, El Carmen, Galeana, General Terán, Zuazua, Higueras, Linares, Montemorelos, Pesquería, Salinas Victoria, Santiago, Bustamante y Zaragoza.

photo_5057869735814433552_y.jpg

Amplia oferta de talleres

Los Centros Comunitarios ofrecen talleres presenciales y en línea dirigidos a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultas mayores. Entre las actividades destacan acondicionamiento físico, gimnasia, karate, tae kwon do, ritmo y fitness, club de huertos, nutrición, dibujo, cómic y manga, guitarra, piano, técnicas de pintura, redes sociales, inglés, lengua de señas mexicanas, Excel, PowerPoint, Google Apps, diseño, mantenimiento y reparación de computadoras, inteligencia artificial, robótica, programación web y programación en Java.

Además, se imparten talleres de estimulación temprana, desarrollo psicomotor, apoyo escolar, computación, carpintería, repostería, belleza, soldadura, danza folclórica, futbol, basquetbol, tenis de mesa, lucha, box y gimnasia, así como cursos de cocina regional, pastelería, decoración, chocolatería, peinados, maquillaje, uñas, tejido amigurumi, globoflexia, dulces regionales y herbolaria, entre otros.

photo_5057869735814433545_y.jpg

Inscripciones 2026

Las inscripciones para los talleres del primer trimestre de 2026 se realizarán del 7 al 10 de enero, directamente en los 47 Centros Comunitarios, en un horario de 09:00 a 18:00 horas. Como requisitos, las personas interesadas deberán presentar copia de CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.

Para los talleres en línea, el registro deberá realizarse a través del enlace http://registro.sii.nl.gob.mx:8020/, donde cada persona podrá inscribirse hasta en cinco talleres diferentes.

Para mayor información sobre los talleres y servicios, la Secretaría pone a disposición el número 81-2020-2070, así como las redes sociales de Centros Comunitarios Nuevo León en Facebook.


