Cae líder criminal 'Don Zefe' en operativo en Santiago

Agentes ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un operativo en una quinta ubicada en el municipio de Santiago.

Al arribar al sitio para dar cumplimiento a dichas labores, los elementos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes.

Como resultado de estos hechos, dos agresores fueron abatidos. Asimismo, un agente ministerial resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, siendo trasladado a un hospital para su atención médica; su estado de salud se reporta como estable.

Derivado de las primeras investigaciones, se estableció la presunta identidad de una de las personas abatidas como Zeferino Peña, alias 'Don Zefe', presunto integrante de un grupo delictivo de alto impacto con origen en el estado de Tamaulipas y fundador de un grupo dedicado a actividades ilícitas.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, dicha persona estaría vinculada con actividades relacionadas con el trasiego y distribución de narcóticos en Nuevo León, así como con la intención de conformar una célula criminal armada en la entidad.

La segunda persona abatida fue identificada como David Calderón, quien presuntamente contaba con antecedentes de formación militar.

Durante el operativo, un hombre y una mujer fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. En el lugar de los hechos se aseguraron diversas armas de fuego y dosis de narcóticos.

La Fiscalía General del Estado informa que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la probable responsabilidad de las personas involucradas, así como la posible relación de los hechos con actividades delictivas de alto impacto.

El área fue asegurada y permanece bajo resguardo de las autoridades.

