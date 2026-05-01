Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_01_at_8_14_47_PM_e308573dd7
Nuevo León

Lleva Jesús Nava la Semana del Niño a más de 1,500 menores

A través de una serie de eventos itinerantes, la administración municipal llevó shows infantiles, dinámicas recreativas y una lluvia de regalos

  • 01
  • Mayo
    2026

En una semana marcada por sonrisas, música y convivencia familiar, el Gobierno de Santa Catarina concluyó las celebraciones del Día del Niño y la Niña, logrando impactar a cerca de 1,500 menores a lo largo de diversos sectores del municipio.

A través de una serie de eventos itinerantes, la administración municipal llevó shows infantiles, dinámicas recreativas y una lluvia de regalos, transformando las plazas de las colonias en verdaderos centros de fiesta y alegría.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 8.14.47 PM (1).jpeg

Liderazgo cercano a la niñez

Los festejos fueron encabezados por el alcalde Jesús Nava Rivera, acompañado por Paola García Yves, presidenta del DIF municipal; Elizabeth Galicia Ruiz, titular del DIF; y Marcial Herrera, director de Atención Ciudadana y Gestiones.

Durante las jornadas, el munícipe reafirmó el compromiso de su administración con el tejido social:

"Fue una semana llena de alegría; los niños fueron quienes más se divirtieron con todas las sorpresas preparadas especialmente para ellos. Queremos que sepan que su felicidad y bienestar son nuestra prioridad", expresó Nava Rivera.

WhatsApp Image 2026-05-01 at 8.14.47 PM.jpeg

Una fiesta que recorrió todo el municipio

Con el objetivo de que ninguna familia se quedara fuera de la celebración, el equipo de Santa Catarina desplazó la logística festiva a puntos estratégicos para facilitar el acceso a los menores de zonas vulnerables y sectores de gran densidad poblacional.

Las caravanas de diversión visitaron las colonias Lomas de Santa Catarina, Cumbres de Santa Catarina, Prados de Santa Catarina, Puerta Mitras, Vado Montaña, Rincón del Poniente, Balcones de Santa Catarina, Hacienda El Palmar, La Fama II y Mártires de Cananea.

Fomentando la sana convivencia

Además de la entrega de juguetes, los eventos destacaron por fomentar la sana convivencia familiar. Los espectáculos musicales y las dinámicas de grupo permitieron que padres e hijos disfrutaran de espacios públicos seguros y llenos de color, cumpliendo con la meta de descentralizar la cultura y el entretenimiento en el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Catarina cierra una exitosa jornada de festejos, reafirmando que la inversión en la infancia es el pilar fundamental para el futuro de la comunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_05_02_T135211_877_b7eb51e086
¡Adiós al frío! ¿Qué día llegará Monterrey a casi 40 grados?
mas_20_mil_personas_abarrotan_alameda_con_bely_beto_1b44e26113
Más de 20 mil personas abarrotan la Alameda en 'Día del Niño'
rescatan_dos_perros_de_maltrato_santa_catarina_86be89425a
Rescatan dos perros por maltrato en Santa Catarina
publicidad

Últimas Noticias

RVGRYTNG_90d557a1bb
Díaz Ayuso arranca gira por México en Basílica de Guadalupe
uyhmytu67_a3e96bc43b
Detectan deuda y “aviadores” en Simas Piedras Negras
Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
publicidad

Más Vistas

reducen_temperatura_en_300_viviendas_nuevo_leon_5b5fd04195
Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
publicidad
×