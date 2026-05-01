Lleva Jesús Nava la Semana del Niño a más de 1,500 menores

En una semana marcada por sonrisas, música y convivencia familiar, el Gobierno de Santa Catarina concluyó las celebraciones del Día del Niño y la Niña, logrando impactar a cerca de 1,500 menores a lo largo de diversos sectores del municipio. A través de una serie de eventos itinerantes, la administración municipal llevó shows infantiles, dinámicas recreativas y una lluvia de regalos, transformando las plazas de las colonias en verdaderos centros de fiesta y alegría. Liderazgo cercano a la niñez Los festejos fueron encabezados por el alcalde Jesús Nava Rivera, acompañado por Paola García Yves, presidenta del DIF municipal; Elizabeth Galicia Ruiz, titular del DIF; y Marcial Herrera, director de Atención Ciudadana y Gestiones. Durante las jornadas, el munícipe reafirmó el compromiso de su administración con el tejido social: "Fue una semana llena de alegría; los niños fueron quienes más se divirtieron con todas las sorpresas preparadas especialmente para ellos. Queremos que sepan que su felicidad y bienestar son nuestra prioridad", expresó Nava Rivera.

Una fiesta que recorrió todo el municipio

Con el objetivo de que ninguna familia se quedara fuera de la celebración, el equipo de Santa Catarina desplazó la logística festiva a puntos estratégicos para facilitar el acceso a los menores de zonas vulnerables y sectores de gran densidad poblacional.

Las caravanas de diversión visitaron las colonias Lomas de Santa Catarina, Cumbres de Santa Catarina, Prados de Santa Catarina, Puerta Mitras, Vado Montaña, Rincón del Poniente, Balcones de Santa Catarina, Hacienda El Palmar, La Fama II y Mártires de Cananea.

Fomentando la sana convivencia

Además de la entrega de juguetes, los eventos destacaron por fomentar la sana convivencia familiar. Los espectáculos musicales y las dinámicas de grupo permitieron que padres e hijos disfrutaran de espacios públicos seguros y llenos de color, cumpliendo con la meta de descentralizar la cultura y el entretenimiento en el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Catarina cierra una exitosa jornada de festejos, reafirmando que la inversión en la infancia es el pilar fundamental para el futuro de la comunidad.

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