Últimos días para registrarse a pensión por discapacidad

El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad está por concluir este 29 de marzo, por lo que autoridades federales llamaron a la población a acudir a los módulos habilitados en Coahuila para acceder a este apoyo económico.

El delegado de Bienestar en la entidad, Américo Villarreal Santiago, informó que el programa otorga 3 mil 300 pesos bimestrales de manera directa a través de la Tarjeta Bienestar, como parte de un derecho establecido en la Constitución.

Detalló que el registro está dirigido a personas de entre 0 y 29 años con discapacidad permanente, quienes deberán acudir al módulo correspondiente con la documentación requerida, entre la que se incluye acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y certificado médico.

Asimismo, explicó que en caso de que el beneficiario no pueda presentarse, el trámite puede realizarlo un auxiliar, quien deberá acreditar su identidad.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que los módulos brindan atención de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y su ubicación puede consultarse en el portal oficial de la dependencia.

El proceso de registro se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido, aunque durante el sábado 28 y domingo 29 se atenderá a personas de todas las letras, en lo que representan los últimos días para incorporarse a este programa social.





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