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Tamaulipas

Tamaulipas invierte 2 mil 600 MDP en infraestructura educativa

El TIFE reporta avances del 97% en recursos 2025 y prevé ampliar inversión en 2026 para fortalecer infraestructura en más de 800 escuelas

  • 25
  • Marzo
    2026

El director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (TIFE), Sergio Castillo Sagástegui, mencionó que, durante la actual administración estatal se ha destinado una cifra de 2 mil 600 millones de pesos, de los cuales, mil 300 millones corresponden al Instituto y el resto de los recursos al programa “La Escuela es Nuestra”. 

“En lo que corresponde al ejercicio 202, se registra un avance del 97 por ciento en la aplicación de los recursos, con una inversión aproximada de 480 millones de pesos en el rubro educativo”, señaló.

Explicó que en el 2026 se cuenta con más de 300 millones de pesos autorizados, con posibilidad de incremento para alcanzar un ejercicio cercano a los 500 MDP. 

“De 2022 a la fecha, se han realizado más de 160 intervenciones en infraestructura eléctrica y se ha brindado atención a más de 800 escuelas en Tamaulipas”, dijo el funcionario. 

Se tiene identificado un grupo de entre 50 y 70 planteles que continuarán siendo atendidos en materia eléctrica, como parte del fortalecimiento de la infraestructura educativa en distintas regiones del estado.


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