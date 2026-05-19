Hallan droga en camión que llevaba productos de Kim Kardashian

Un millonario contrabando de cocaína camuflado en un envío legítimo de la famosa marca de ropa interior Skims, propiedad de la celebridad Kim Kardashian, encendió las alarmas de las autoridades británicas.

El caso, que dejó al descubierto las sofisticadas tácticas de las mafias internacionales, concluyó con una condena de 13 años y seis meses de prisión para el conductor del vehículo, un ciudadano polaco de 40 años identificado como Jakub Jan Konkel.

El decomiso ocurrió en el puerto de Harwich, al sureste de Inglaterra, cuando el tráiler conducido por Konkel arribó en un ferry procedente de los Países Bajos.

Así encontraron el contrabando

Durante una inspección de rutina con tecnología de rayos X, agentes aduanales detectaron alteraciones sospechosas en la estructura de las puertas traseras del remolque.

Al realizar la revisión física, descubrieron un compartimento secreto que escondía 90 paquetes de cocaína, con un peso cercano a los 90 kilogramos.

Golple millonario

La sustancia ilícita estaba valuada en 7.2 millones de libras esterlinas (casi 10 millones de dólares). Según las investigaciones de la Agencia Nacional del Crimen (NCA), el cargamento transportaba prendas auténticas de Skims.

La institución aclaró de inmediato que ni la marca estadounidense ni las empresas de logística involucradas en la exportación tienen relación alguna con el delito. Las organizaciones criminales simplemente aprovecharon la legalidad del envío para intentar burlar los controles fronterizos.

Konkel, arrestado en septiembre de 2025, negó inicialmente tener conocimiento del cargamento ilícito. Sin embargo, durante el proceso judicial en el tribunal de Chelmsford Crown Court, terminó declarándose culpable de tráfico de estupefacientes tras confesar que aceptó un pago de 5,000 dólares por realizar el traslado.

Señalan ruta de tráfico

Este suceso reavivó el debate en Europa sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro comerciales. Las autoridades británicas señalaron que la ruta entre los Países Bajos y el Reino Unido es una de las más sensibles y explotadas por el narcotráfico mediante el transporte de carga internacional.

Asimismo, destacaron que el decomiso evidencia cómo las redes delictivas infiltran operaciones de marcas reconocidas mundialmente para mover sustancias prohibidas, operando por completo a espaldas de las empresas legítimas.

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