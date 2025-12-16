Dan 7 años de prisión por robo a exempleada de BBVA en Monterrey

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, obtuvo una sentencia condenatoria de siete años de prisión contra una exempleada bancaria de BBVA por el delito de disposición indebida de recursos de clientes.

La sentenciada, identificada como Miriam "T", fue declarada culpable por un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio tras un juicio oral.

La pena dictada por la autoridad judicial incluye, además de la privación de la libertad, el pago de mil días multa, equivalentes a $89,620 pesos, y una indemnización de $250,000 pesos a favor de la institución bancaria afectada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Miriam "T" ejercía funciones como cajera en una sucursal bancaria ubicada en el municipio de Monterrey.

La investigación reveló que la empleada realizó diversas disposiciones de dinero pertenecientes a dos cuentahabientes, quienes posteriormente interpusieron la reclamación ante el banco.

La institución financiera llevó a cabo auditorías internas que confirmaron las fechas y montos de las disposiciones irregulares, determinando que la ex empleada fue la responsable directa de la sustracción de los recursos.

Tras ser vinculada a proceso por la autoridad judicial, el caso culminó con la sentencia condenatoria en el juicio oral.

Con esta acción, la FGR reitera su compromiso con la sociedad en la investigación y persecución de delitos en materia federal.

La Fiscalía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo de forma presencial o a través de los canales de denuncia anónima:

Teléfono: 8181547400 ext. 187315

Correo electrónico: ventanillaunicanl@fgr.org.mx

Oficinas: Carretera Monterrey-Laredo km. 14.5 Colonia Nueva Castilla, Escobedo, NL.

