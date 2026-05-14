Avanza Monterrey en Circuito Vial de El Huajuco

El alcalde Adrián de la Garza inició las obras de ampliación y conexión de la avenida Acueducto, al sur de Monterrey, con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras y eficientes para la ciudadanía.

Como parte del Circuito Vial Huajuco, que registra un avance general del 86 por ciento, se contempla la ampliación de esta avenida a lo largo de 2.2 kilómetros, en el tramo que va de Palmares a Carolco.

“Estas son arterias importantes que estamos conectando en el área de El Huajuco para darle una mejor movilidad a quienes aquí habitan en esta zona y por supuesto liberar también tráfico de la Carretera Nacional para tener una mejor movilidad. Hay otros proyectos también en esta área que estaremos anunciando”, señaló el edil.

Supervisa Adrián de la Garza obras del Circuito Vial Huajuco

El presidente municipal recorrió los trabajos correspondientes a la segunda etapa acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, y el secretario de Administración, Marcelo Segovia.

Durante la visita también ingresó al túnel vehicular, el cual ya cuenta con acceso y salida por debajo de la Carretera Nacional.

El alcalde agradeció a vecinos y propietarios de predios cercanos por la disposición para negociar y ceder parte de sus terrenos, lo que evitó que la administración municipal tuviera que realizar pagos o expropiaciones.

Obras conectarán zonas habitacionales y comercios

Las obras permitirán una alternativa de circulación vehicular, peatonal y para unidades no motorizadas, evitando que los habitantes tengan que utilizar la Carretera Nacional para trasladarse de oriente a poniente.

Con ello, las zonas habitacionales estarán mejor conectadas con centros educativos, comercios y prestadores de servicios del sector.

Para esta segunda etapa, el municipio destina una inversión de 98 millones de pesos y se prevé que la ampliación concluya antes de diciembre de este año.

“Es una avenida importantísima donde vamos a trabajar 28 mil metros cuadrados de rehabilitación y construcción de avenida, asimismo vamos a construir banquetas, vamos a instalar 74 luminarias, y vamos a hacer cuatro obras pluviales para desfogar bien el agua de la cañada”, detalló Pineda.

Buscan reducir tráfico en Carretera Nacional

Los trabajos de la primera etapa del Circuito Vial continúan y contemplan un Paso Superior Vehicular en la Carretera Nacional y avenida La Rioja, además de la conexión vial de avenida Palmares con Antiguo Camino a Villa de Santiago mediante un túnel vehicular de dos carriles por sentido.

Además, se rehabilitan los carriles laterales del lado oriente de la Carretera Nacional, desde La Rioja hasta La Estanzuela, y se construyen puentes vehiculares en los cruces de los arroyos El Calabozo y La Virgen.

El presidente municipal reiteró que, una vez concluido el proyecto, el tránsito en la Carretera Nacional podría reducirse hasta en un 30 por ciento.

“Parte de la carga que tiene la Carretera Nacional en esta zona pudiera (bajar) de un 30 por ciento, en la medida que tengamos la capacidad para comunicar estas dos zonas, sin que se tenga que tomar la Carretera”, consideró.

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