Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
adrian_de_la_garza_huajuco_be761c9363
Nuevo León

Avanza Monterrey en Circuito Vial de El Huajuco

El presidente municipal reiteró que, una vez concluido el proyecto, el tránsito en la Carretera Nacional podría reducirse hasta en un 30 por ciento.

  • 14
  • Mayo
    2026

El alcalde Adrián de la Garza inició las obras de ampliación y conexión de la avenida Acueducto, al sur de Monterrey, con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras y eficientes para la ciudadanía.

Como parte del Circuito Vial Huajuco, que registra un avance general del 86 por ciento, se contempla la ampliación de esta avenida a lo largo de 2.2 kilómetros, en el tramo que va de Palmares a Carolco.

“Estas son arterias importantes que estamos conectando en el área de El Huajuco para darle una mejor movilidad a quienes aquí habitan en esta zona y por supuesto liberar también tráfico de la Carretera Nacional para tener una mejor movilidad. Hay otros proyectos también en esta área que estaremos anunciando”, señaló el edil.

Supervisa Adrián de la Garza obras del Circuito Vial Huajuco

El presidente municipal recorrió los trabajos correspondientes a la segunda etapa acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, y el secretario de Administración, Marcelo Segovia.

Durante la visita también ingresó al túnel vehicular, el cual ya cuenta con acceso y salida por debajo de la Carretera Nacional.

El alcalde agradeció a vecinos y propietarios de predios cercanos por la disposición para negociar y ceder parte de sus terrenos, lo que evitó que la administración municipal tuviera que realizar pagos o expropiaciones.

Obras conectarán zonas habitacionales y comercios

Las obras permitirán una alternativa de circulación vehicular, peatonal y para unidades no motorizadas, evitando que los habitantes tengan que utilizar la Carretera Nacional para trasladarse de oriente a poniente.

Con ello, las zonas habitacionales estarán mejor conectadas con centros educativos, comercios y prestadores de servicios del sector.

Para esta segunda etapa, el municipio destina una inversión de 98 millones de pesos y se prevé que la ampliación concluya antes de diciembre de este año.

“Es una avenida importantísima donde vamos a trabajar 28 mil metros cuadrados de rehabilitación y construcción de avenida, asimismo vamos a construir banquetas, vamos a instalar 74 luminarias, y vamos a hacer cuatro obras pluviales para desfogar bien el agua de la cañada”, detalló Pineda.

Buscan reducir tráfico en Carretera Nacional

Los trabajos de la primera etapa del Circuito Vial continúan y contemplan un Paso Superior Vehicular en la Carretera Nacional y avenida La Rioja, además de la conexión vial de avenida Palmares con Antiguo Camino a Villa de Santiago mediante un túnel vehicular de dos carriles por sentido.

Además, se rehabilitan los carriles laterales del lado oriente de la Carretera Nacional, desde La Rioja hasta La Estanzuela, y se construyen puentes vehiculares en los cruces de los arroyos El Calabozo y La Virgen.

El presidente municipal reiteró que, una vez concluido el proyecto, el tránsito en la Carretera Nacional podría reducirse hasta en un 30 por ciento.

“Parte de la carga que tiene la Carretera Nacional en esta zona pudiera (bajar) de un 30 por ciento, en la medida que tengamos la capacidad para comunicar estas dos zonas, sin que se tenga que tomar la Carretera”, consideró.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_20_34_PM_fa70ad85ed
¡Celebra así este fin de semana con quincena incluida
alice_soto_bcb58449a8
Rayadas toma ventaja ante América en la Final del Clausura 2026
Captura_de_pantalla_2026_05_14_201801_372f5a01d6
Llama Ricardo Salinas a no ignorar los problemas del país
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_73_5ea6189bb2
Alistan campaña contra extorsiones por mensajes falsos de multas
drake_587a7cdbec
Regresa Drake con 3 álbumes: Iceman, Maid of Honour y Habibti
alumnos_calor_escuela1_b281a28f01
Afectarían las altas temperaturas a más de 700 escuelas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×