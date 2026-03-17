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Nuevo León

Avanza reforma para que deudores alimentarios no lleguen al PJ

La reforma señala que, si un hombre no cumple con la protección de sus hijos, tampoco lo hará con el resto de las familias del estado

  • 17
  • Marzo
    2026

En una primera vuelta, el Congreso del Estado aprobó una reforma que evitaría que personas deudoras alimentarias tengan cargos dentro del Poder Judicial de Nuevo León.

Esta reforma fue una iniciativa impulsada por varios grupos legislativos en el Congreso Local; se señaló que es importante el evitar que estas personas ocupen estos cargos, ya que si no cumplen con proteger los derechos de sus propios hijos, tampoco lo harán con los hijos de las familias neolonesas.

“Quien no cumple con sus propios hijos, no puede aspirar a impartir justicia. Así de claro, porque no podemos permitir que una persona que evade una obligación tan básica pretenda convertirse en juez.

“¿Con qué autoridad moral va a resolver sobre derechos, sobre familias, sobre la vida de otras personas, si ni siquiera cumple con la suya? Ser juez no es solo un cargo, es un compromiso ético. Y quien está inscrito como deudor alimentario moroso simplemente no cumple con ese estándar”, dijo la diputada del PAN, Claudia Caballero.

Así mismo, la diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, dijo que la lucha por los derechos de los menores no termina con la creación de un registro de deudores, sino con medidas preventivas que visibilicen la problemática.

“Esta lucha no termina con la creación de un registro; requiere medidas firmes, coherentes y permanentes desde el ámbito legislativo.

“La reforma es equilibrada, ya que permite a quienes hayan incumplido regularizar su situación y posteriormente acceder a estos cargos. Se privilegia la responsabilidad, no la sanción”, agregó Sandra Pámanes.

Este dictamen está conformado por diversas iniciativas, tanto de la diputada Sandra Pámanes, como de la panista Itzel Castillo, la diputada de MC Marisol González y la coordinadora del PRD, Perla Villarreal, en el sentido de evitar que se sigan vulnerando los derechos de los menores.


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