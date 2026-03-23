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Confirma Sheinbaum construcción de supercomputadora 'Coatlicue'

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la construcción de la supercomputadora 'Coatlicue', con inicio en el segundo semestre de este año

  • 23
  • Marzo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el diseño de la supercomputadora “Coatlicue” se encuentra en su etapa final y adelantó que su construcción arrancará en el segundo semestre de este año.

“Ya se está terminando el diseño y va a empezar su construcción… son alrededor de seis mil millones de pesos”, señaló durante su conferencia matutina.

El proyecto forma parte de la estrategia federal para fortalecer la soberanía tecnológica y posicionar a México en el desarrollo de cómputo avanzado.

Capacidad sin precedentes en el país

De acuerdo con José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, “Coatlicue” será la supercomputadora pública más ambiciosa en la historia nacional.

“Estamos hablando de una computadora que ninguno de nosotros ha visto en su vida”, afirmó.

El sistema tendrá una capacidad de hasta 314 mil billones de operaciones por segundo, lo que equivale a procesar información como si se tratara de más de 300 mil computadoras trabajando al mismo tiempo.

Lee la nota completa: Presentan 'Coatlicue', la supercomputadora más poderosa

Aplicaciones: clima, energía y combate a la corrupción

Uno de los principales objetivos será resolver problemas públicos mediante el análisis masivo de datos.

Sheinbaum explicó que áreas como el Servicio Meteorológico Nacional podrán procesar información en mucho menos tiempo:

“Hoy procesar esos datos puede tardar días o meses; con estas máquinas se hace mucho más rápido”, dijo.

Entre sus aplicaciones destacan:

  • Predicciones meteorológicas de alta precisión
  • Planeación agrícola y seguridad alimentaria
  • Procesamiento de datos energéticos y petroleros
  • Análisis fiscal y aduanero para detectar irregularidades
  • Investigación en salud y biomedicina

El proyecto contará con respaldo técnico del Barcelona Supercomputing Center, donde incluso ya se habilitó un espacio para que equipos mexicanos procesen datos.

“Se abrió un espacio especial para México en la supercomputadora de Barcelona”, detalló la presidenta.

También participarán especialistas de la India, mientras que más de mil investigadores mexicanos han sido capacitados como parte del programa de cooperación internacional.

Inversión y ubicación estratégica

La construcción de “Coatlicue” implicará una inversión pública cercana a los $6 mil millones de pesos y se desarrollará en un plazo estimado de 24 meses.

Aunque la ubicación ya fue definida, el gobierno federal no ha revelado el sitio exacto, argumentando criterios técnicos como clima, disponibilidad de agua y conectividad.

Actualmente, la supercomputadora más potente del país está en la Universidad de Sonora, sin embargo “Coatlicue” multiplicará su capacidad más de cien veces, lo que marcará un antes y un después en la infraestructura tecnológica nacional.

 

 


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