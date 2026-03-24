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Internacional

Pagará Meta $375 mdd por facilitar explotación sexual infantil

Un jurado en Nuevo México responsabilizaó a la empresa por riesgos a menores en sus plataformas; el caso abre una puerta a nuevas demandas

  • 24
  • Marzo
    2026

En un veredicto que marca un precedente legal para la industria tecnológica, un jurado de Nuevo México determinó este martes que Meta Platforms Inc. deberá pagar 375 millones de dólares por daños y perjuicios.

La sentencia responde a la acusación de ocultar deficiencias en sus plataformas que facilitaron la explotación sexual infantil y la trata de personas.

Tras un proceso judicial que se extendió por casi dos meses en un tribunal de Santa Fe, el jurado concluyó que la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp violó la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado.

El argumento central señala que la empresa californiana ocultó deliberadamente los peligros a los que se exponen los menores de edad al utilizar sus redes sociales.

A pesar de que el monto de la condena es significativo, los 375 millones de dólares representan una cifra considerablemente inferior a la que el estado de Nuevo México había solicitado inicialmente durante el litigio.

Este caso se destaca por ser uno de los primeros en materia de seguridad infantil y responsabilidad de plataformas digitales en llegar hasta un veredicto de jurado, lo que podría abrir la puerta a demandas similares en otras jurisdicciones.

Por su parte, Meta emitió un comunicado oficial manifestando que "no está de acuerdo con el veredicto" y confirmó que apelará la decisión ante las instancias correspondientes, manteniendo su postura de defensa sobre las herramientas de seguridad vigentes en sus aplicaciones.


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