Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_autos_chinos_a1144da876
Nuevo León

Batallan regios con autos chinos; hay escasez de refacciones

Usuarios reportan esperas de hasta seis meses por piezas importadas desde China, lo que eleva costos pese a precios hasta 20% más bajos

  • 10
  • Febrero
    2026

En México, la venta de autos chinos está creciendo como espuma: en el año 2020, se comercializaron 5,900 y para el año pasado fueron 244,300, lo que es un alza de más de 4,000% en cinco años.

En entrevista con El Horizonte, Manuel Montoya, director del Clúster Automotor, explicó que, en el caso específico de las empresas provenientes de China, no existe una integración a su sistema de distribución debido a que sus piezas no se fabrican en México.

El directivo reconoció el reto al que se enfrentan estas marcas de vehículos, al tener que importar las refacciones desde el otro lado del mundo para poder mantener su posición en el mercado mexicano. 

“El clúster automotor somos una asociación de empresas fabricantes de autopartes y vehículos; en el caso nuestro, estamos ubicados en Nuevo León. Entonces, los coches chinos, como no tienen piezas hechas en México, pues no tenemos quizás una injerencia directa con ellos, si hay o no refacciones".

“Ellos seguramente tendrán que traer refacciones para sus vehículos en México, de China, de sus proveedores que están en China, entonces ellos tendrán que hacer ese plan; yo sé que es un reto que las distribuidoras de vehículos chinos en México tienen que resolver esto para mantener su mercado”, detalló Montoya.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 1.26.52 AM (1).jpeg

Va para largo el fabricarlas en México

Lo peor, señaló el director de este Cluster Automotor de Nuevo León, Manuel Montoya, es que no se ve para cuándo las vayan a fabricar, pues los planes de establecer plantas se han esfumado debido a la agresividad comercial de Estados Unidos. 

Montoya agregó que ha habido acercamiento de estas empresas para producir sus refacciones dentro del país; sin embargo, las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) dejan un panorama incierto para estas marcas.

“Ellos no fabrican hoy en México; sí nos gustaría que estas marcas fabricaran vehículos en México, porque entonces utilizarían nuestra base de proveedores, que ya está muy desarrollada desde hace años".

“Hay algunos que están explorando venirse a instalar a México, pero yo creo que mientras no se resuelva cuál va a ser el papel de la industria automotriz china en Norteamérica dentro del TMEC, pues ellos difícilmente van a tomar decisiones de instalarse aquí”, añadió Montoya.

Crece venta de autos chinos

Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) del país indican que, en los últimos cinco años, aumentó exponencialmente la venta de autos chinos.

En el año 2020, se estima que se comercializaron 5,900 y para el siguiente año fueron 26,200.

En el 2022 fueron 79,000 y en el 2023, 130,400; para el 2024, 148,300 y el año pasado 244,300.

Esto significa que del 2020 al 2025 el alza fue de 4,040% y del 2024 al 2025, de 64 por ciento.

Además, el año pasado se vendieron en todo el país 625,722 coches, por lo que las 244,000 unidades chinas son el 15 por ciento.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 1.26.52 AM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

exportacion_vehiculos_ligeros_mexico_cae_6b18252239
Exportaciones de vehículos ligeros crecen 2.3% en enero
china_sudafrica_acuerdo_comercial_f2e789ef42
China y Sudáfrica alistan nuevo acuerdo comercial
suben_ventas_autos_enero_dee1332b5b
Mexicanos inician año estrenando auto; ventas crecen 9% en enero
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041773005974_ca71c92e6f
Estalla violencia en protesta antigubernamental en Albania
deportes_drake_maye_def8aafa42
Drake Maye no planea operarse el hombro por molestias
inter_petroleras_c22be6d187
Suaviza EUA restricciones para que petroleras operen en Venezuela
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×