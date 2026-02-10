Batallan regios con autos chinos; hay escasez de refacciones

En México, la venta de autos chinos está creciendo como espuma: en el año 2020, se comercializaron 5,900 y para el año pasado fueron 244,300, lo que es un alza de más de 4,000% en cinco años.

En entrevista con El Horizonte, Manuel Montoya, director del Clúster Automotor, explicó que, en el caso específico de las empresas provenientes de China, no existe una integración a su sistema de distribución debido a que sus piezas no se fabrican en México.

El directivo reconoció el reto al que se enfrentan estas marcas de vehículos, al tener que importar las refacciones desde el otro lado del mundo para poder mantener su posición en el mercado mexicano.

“El clúster automotor somos una asociación de empresas fabricantes de autopartes y vehículos; en el caso nuestro, estamos ubicados en Nuevo León. Entonces, los coches chinos, como no tienen piezas hechas en México, pues no tenemos quizás una injerencia directa con ellos, si hay o no refacciones".

“Ellos seguramente tendrán que traer refacciones para sus vehículos en México, de China, de sus proveedores que están en China, entonces ellos tendrán que hacer ese plan; yo sé que es un reto que las distribuidoras de vehículos chinos en México tienen que resolver esto para mantener su mercado”, detalló Montoya.

Va para largo el fabricarlas en México

Lo peor, señaló el director de este Cluster Automotor de Nuevo León, Manuel Montoya, es que no se ve para cuándo las vayan a fabricar, pues los planes de establecer plantas se han esfumado debido a la agresividad comercial de Estados Unidos.

Montoya agregó que ha habido acercamiento de estas empresas para producir sus refacciones dentro del país; sin embargo, las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) dejan un panorama incierto para estas marcas.

“Ellos no fabrican hoy en México; sí nos gustaría que estas marcas fabricaran vehículos en México, porque entonces utilizarían nuestra base de proveedores, que ya está muy desarrollada desde hace años".

“Hay algunos que están explorando venirse a instalar a México, pero yo creo que mientras no se resuelva cuál va a ser el papel de la industria automotriz china en Norteamérica dentro del TMEC, pues ellos difícilmente van a tomar decisiones de instalarse aquí”, añadió Montoya.

Crece venta de autos chinos

Datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) del país indican que, en los últimos cinco años, aumentó exponencialmente la venta de autos chinos.

En el año 2020, se estima que se comercializaron 5,900 y para el siguiente año fueron 26,200.

En el 2022 fueron 79,000 y en el 2023, 130,400; para el 2024, 148,300 y el año pasado 244,300.

Esto significa que del 2020 al 2025 el alza fue de 4,040% y del 2024 al 2025, de 64 por ciento.

Además, el año pasado se vendieron en todo el país 625,722 coches, por lo que las 244,000 unidades chinas son el 15 por ciento.





