Perfilan aval del presupuesto 2026 para la próxima semana

Pese a que se esperaba una resolución esta semana en el Congreso del Estado, la aprobación del Presupuesto de Egresos para Nuevo León se perfila para ser votada hasta la próxima semana.

Aunque los acuerdos políticos parecen estar “planchados”, los detalles técnicos del dictamen final aún requieren ajustes dentro de la Comisión de Presupuesto.

La semana pasada, las bancadas del PRI, PAN, PRD y Morena lograron alinearse para integrar cinco puntos clave propuestos por el partido guinda como condición para otorgar su voto a favor. Estas medidas incluyen:

Cero deuda: No contratar nuevos créditos adicionales.

Pensión universal: Creación de un apoyo económico para personas con discapacidad.

Subsidio al transporte: Recursos para mitigar el impacto del llamado “tarifazo”.

Reparto municipal: Garantizar que los recursos lleguen de forma equitativa a los 51 municipios.

Austeridad: Reducción de gastos considerados innecesarios en la administración estatal.

El coordinador del grupo legislativo del PAN, Carlos de la Fuente, informó que tanto asesores como legisladores de la Comisión de Presupuesto trabajan a marchas forzadas para que los ingresos proyectados puedan cuadrar con los nuevos egresos solicitados.

El legislador panista explicó que, si el análisis técnico avanza sin contratiempos, el dictamen podría estar listo para votarse en la comisión este mismo miércoles, dejando la aprobación definitiva ante el pleno del Congreso para la siguiente semana.

Con este retraso, los diputados buscan asegurar que el documento final no presente inconsistencias financieras que posteriormente puedan ser observadas por el Ejecutivo, y así garantizar la viabilidad de los nuevos programas sociales y subsidios integrados.

“No sé si para este miércoles salga todo, pero espero que al menos pueda resolverse en la Comisión de Presupuesto. Si se puede, sería ese día, pero estaría muy estirado y complicado. Primero tendría que aprobarse en la comisión y luego darle el tiempo suficiente en el pleno; tentativamente, como vamos, podría irse hasta la próxima semana”, señaló De la Fuente.

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, indicó que aún hay tiempo para realizar un análisis más profundo de la información enviada en el presupuesto y de lo que está solicitando Morena.

“Creo que puede haber disposición para escucharnos. No se puede, por un lado, decir que se requieren programas sociales como los que solicita Morena para personas con discapacidad, y por otro quitarle dos mil millones de pesos a la Secretaría de Igualdad, que es la que opera los programas sociales”, expresó.

“Hay una gran incongruencia en lo que se está planteando. Yo espero que haya sensatez, madurez y que entremos a un análisis justo de la información, que sea lo necesario y lo correcto”, puntualizó la diputada.

