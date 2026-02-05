Podcast
Finanzas

Mexicanos inician año estrenando auto; ventas crecen 9% en enero

Aumentaron las ventas de vehículos ligeros un 8.7% en enero de 2026, registrando el mejor desempeño histórico para el mes

  05
  Febrero
    2026

El mercado interno de vehículos ligeros arrancó 2026 con un desempeño sólido, al registrar en enero la venta de 131,472 unidades, cifra que representó un incremento anual del 8.7% frente a las 120,953 comercializadas en el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos del Inegi.

Este resultado convirtió a enero de 2026 en el mejor enero en la historia del indicador, al superar incluso el récord previo observado en 2017. En comparación con aquel año, el nivel de comercialización fue 6.5% mayor, lo que confirma un arranque de año favorable para la industria automotriz.

En contraste con diciembre de 2025, las ventas de enero mostraron una baja estacional del 14.9%, equivalente a 22,976 vehículos menos, un ajuste habitual tras el cierre del año.

autos-ventas.jpg

Aun así, el desempeño superó las expectativas del sector. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) había estimado una comercialización de 123,741 autos, por lo que el dato observado resultó 5.9% superior. 

Al sumar las marcas que no reportan al Inegi, el volumen total ascendería a 139,865 unidades, con un crecimiento anual del 9.9 por ciento.

Al respecto, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, señaló que “las cifras reflejan un mercado con demanda firme y condiciones que han permitido a los consumidores iniciar el año renovando su vehículo”. 

autos-ventas.jpg

Agregó que la moderación en los precios, con una inflación anual del 1.70% en automóviles, ha sido un factor clave para sostener el dinamismo del sector.


