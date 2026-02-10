Podcast
Este jueves se estrena 'Cumbres borrascosas' de Fennell

Emerald Fennell lanza su versión libre con Margot Robbie y Jacob Elordi, una relectura sensual y moderna del romance entre Catherine y Heathcliff

La nueva adaptación cinematográfica de la famosa novela Cumbres borrascosas de Emily Brontë llega a los cines entrecomillada, literalmente, pues así lo pidió su directora Emerald Fennell, ya que la cinta es una versión que nació en su cabeza y es donde pasan cosas que nunca pasaron.

“No puedo decir que estoy haciendo Cumbres borrascosas, estoy haciendo una versión que quise que existiera. Las comillas son más que una aclaración estética, son protección adelantada a la reacción de los lectores devotos que señalarán muchas cosas”, dijo la directora conocida por Promising Young Woman y Saltburn.

Con Margot Robbie como Catherine, Jacob Elordi como Heathcliff y Shazad Latif como Linton, “Cumbres borrascosas” presenta una relectura intensa, sensual y contemporánea del conocido triángulo amoroso de la literatura clásica.

Robbie señaló que la adaptación de Fennell explora una dimensión más corporal entre el romance entre los protagonistas.

“En el libro la relación corporal apenas está sugerida, en realidad nunca se besaron y en la película nos besamos mucho. Nos besamos por todas partes”, dijo la actriz.

La directora señaló que no desea que la película cree posturas morales, como en su tiempo lo hizo el libro, pues considera que la historia es radical al juzgar a los personajes.

“Yo busco mostrar una versión más interesante, más viva y también más complicada de cada personaje, teniendo como base un libro que nos absorbe y nos envuelve. Deseo que se sientan igual con esta película”, indicó Fennell.

Elordi destacó que tuvo gran química con Margot, lo que facilitó que las escenas fluyeran como el guion lo pedía.

“Entramos por completo en la dinámica de los personajes: Yo la miraba y ella me miraba y realmente te dabas cuenta de que estabas mirando a Catherine y ella estaba mirando a Heathcliff”, dijo.

Para la protagonista será muy satisfactorio que la película genere reacciones en donde las personas se pregunten si se quedarían con Heathcliff o Edgar, o que los mismos novios le pregunten a su pareja: ‘¿Soy Heathcliff o Edgar?’.

“No sé si los chicos van a estar preparados para escuchar la respuesta”, indicó Robbie.


