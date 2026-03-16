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Detienen a exfuncionario de Baja California con metanfetamina

El exdirectivo de Issstecali fue arrestado al intentar cruzar a Estados Unidos con casi 70 kilos de droga ocultos en su vehículo

  • 16
  • Marzo
    2026

El exdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California (ISSSTECALI), Fernando Luis Esquer-Díaz, fue detenido cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos con casi 70 kilogramos de metanfetamina ocultos en el vehículo que conducía.

La detención en el puerto fronterizo de Calexico, cuando el exfuncionario intentó ingresar al país procedente de Mexicali, según informaron autoridades de la U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Detectan anomalías en el vehículo

De acuerdo con el reporte oficial, Esquer-Díaz conducía una camioneta GMC Terrain gris con placas de Baja California y viajaba solo cuando solicitó su ingreso al país.

Durante la inspección inicial, agentes fronterizos utilizaron equipo de escaneo que detectó anomalías en distintas partes del vehículo, principalmente en las puertas y en el área del maletero.

Ante las irregularidades, los oficiales realizaron una revisión más detallada con apoyo de un perro detector de narcóticos, el cual alertó sobre la posible presencia de droga en el guardabarros delantero del lado del pasajero.

Tras desmontar diversas partes del automóvil, los agentes localizaron 149 paquetes con una sustancia cristalina escondidos en compartimentos del vehículo.

Una prueba realizada con el dispositivo GEMINI confirmó que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, conocida como “meth”. El cargamento asegurado pesó 69.86 kilogramos, equivalentes a más de 154 libras.

Enfrenta cargos federales

De acuerdo con documentos presentados ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, el ex funcionario enfrenta cargos federales por importación de sustancias controladas.

La denuncia fue presentada por el agente especial John Ceseña, de Homeland Security Investigations (HSI), y validada ante el juez magistrado Lupe Rodríguez Jr.

Tras su arresto, Esquer-Díaz fue trasladado al Centro de Detención GEO de El Centro, California, donde permanece bajo custodia mientras continúa el proceso judicial en su contra.

El Issstecali emitió un comunicado en el que aclaró que Fernando Luis Esquer-Díaz ya no forma parte de la institución, ya que renunció a su cargo hace más de un año, por lo que actualmente no mantiene ningún vínculo laboral ni administrativo con el organismo.

La audiencia formal de lectura de cargos está programada para el próximo 26 de marzo, en la que se determinarán los siguientes pasos del proceso judicial.


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