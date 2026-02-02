Nuevo León refuerza operativos contra la caza ilegal

La Nueva División Ambiental, a través de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y en coordinación con Fuerza Civil y la Secretaría de Medio Ambiente, llevó a cabo un operativo especial de inspección y vigilancia como parte del inicio de las acciones estratégicas de la presente temporada cinegética.

El objetivo principal es prevenir el furtivismo y asegurar el aprovechamiento legal y sustentable de la fauna silvestre en la entidad.

Vigilancia permanente durante la temporada

El director general de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Luis Herrera, señaló que este tipo de operativos se mantendrán de manera permanente y aleatoria en distintos puntos del estado durante toda la temporada cinegética.

“Este tipo de operativos se mantendrán de manera permanente y aleatoria en distintos puntos del estado durante toda la temporada como parte de una estrategia integral de protección a la vida silvestre, combate al furtivismo y promoción de una caza responsable y legal", señaló Herrera.

Explicó que forman parte de una estrategia integral enfocada en la protección de la vida silvestre, el combate a la caza ilegal y la promoción de prácticas responsables y legales.

El despliegue se realizó sobre la carretera Colombia, en el cruce hacia el Parque Estatal Mamulique, una zona considerada clave por su alto tránsito cinegético. En el lugar se instalaron filtros de revisión para cazadores y vehículos, donde se verificó el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Política de cero tolerancia

Estas acciones se efectúan por instrucciones del gobernador del Estado, Samuel García, como parte de la política ambiental de cero tolerancia a la caza ilegal y del fortalecimiento de la vigilancia en áreas estratégicas durante la temporada de aprovechamiento cinegético.

El personal de Parques y Vida Silvestre revisó cintillos cinegéticos, hieleras con carne de venado y la posesión legal de ejemplares y piezas producto de la caza, durante el operativo.

Como resultado, se confiscaron cintillos apócrifos y licencias de caza vencidas, evitando que algunos ejemplares fueran cazados de manera ilegal y fortaleciendo así la conservación de la fauna silvestre.

Nuevos cintillos y mayor control

También se brindó información y actualización a los cazadores sobre la implementación de nuevos cintillos para ejemplares exóticos, los cuales incorporan medidas más estrictas de control y trazabilidad, con el fin de fortalecer la regulación, la transparencia y el orden en el aprovechamiento cinegético autorizado.

Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente, destacó que desde la División Ambiental se han reforzado los operativos de vigilancia para proteger la fauna silvestre y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en Nuevo León.

“Desde la División Ambiental fortalecemos los operativos de vigilancia durante la temporada cinegética para proteger la fauna silvestre, prevenir la caza ilegal y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el estado”, señaló al respecto Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los cazadores a respetar la ley, portar sus permisos y cintillos en todo momento y sumarse a la conservación del patrimonio natural del estado para las futuras generaciones.

