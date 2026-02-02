Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
815191f1_e3c7_477a_8db7_2d84493fe9a1_56c9f3b849
Nuevo León

Nuevo León refuerza operativos contra la caza ilegal

Autoridades ambientales realizaron un operativo en la carretera Colombia para prevenir el furtivismo y garantizar la caza legal y sustentable

  • 02
  • Febrero
    2026

La Nueva División Ambiental, a través de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León y en coordinación con Fuerza Civil y la Secretaría de Medio Ambiente, llevó a cabo un operativo especial de inspección y vigilancia como parte del inicio de las acciones estratégicas de la presente temporada cinegética.

El objetivo principal es prevenir el furtivismo y asegurar el aprovechamiento legal y sustentable de la fauna silvestre en la entidad.

Vigilancia permanente durante la temporada

El director general de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Luis Herrera, señaló que este tipo de operativos se mantendrán de manera permanente y aleatoria en distintos puntos del estado durante toda la temporada cinegética.

“Este tipo de operativos se mantendrán de manera permanente y aleatoria en distintos puntos del estado durante toda la temporada como parte de una estrategia integral de protección a la vida silvestre, combate al furtivismo y promoción de una caza responsable y legal", señaló Herrera.

43e7b437-e6f3-47e8-88f4-8e5a25999abd.jpeg

Explicó que forman parte de una estrategia integral enfocada en la protección de la vida silvestre, el combate a la caza ilegal y la promoción de prácticas responsables y legales.

El despliegue se realizó sobre la carretera Colombia, en el cruce hacia el Parque Estatal Mamulique, una zona considerada clave por su alto tránsito cinegético. En el lugar se instalaron filtros de revisión para cazadores y vehículos, donde se verificó el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Política de cero tolerancia

Estas acciones se efectúan por instrucciones del gobernador del Estado, Samuel García, como parte de la política ambiental de cero tolerancia a la caza ilegal y del fortalecimiento de la vigilancia en áreas estratégicas durante la temporada de aprovechamiento cinegético.

b9323fce-13bf-4581-acc1-1f628a8b7832.jpeg

El personal de Parques y Vida Silvestre revisó cintillos cinegéticos, hieleras con carne de venado y la posesión legal de ejemplares y piezas producto de la caza, durante el operativo.

Como resultado, se confiscaron cintillos apócrifos y licencias de caza vencidas, evitando que algunos ejemplares fueran cazados de manera ilegal y fortaleciendo así la conservación de la fauna silvestre.

Nuevos cintillos y mayor control

También se brindó información y actualización a los cazadores sobre la implementación de nuevos cintillos para ejemplares exóticos, los cuales incorporan medidas más estrictas de control y trazabilidad, con el fin de fortalecer la regulación, la transparencia y el orden en el aprovechamiento cinegético autorizado.

f8180d27-c1cd-455f-9ed8-5803ee5b2da5.jpeg

Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente, destacó que desde la División Ambiental se han reforzado los operativos de vigilancia para proteger la fauna silvestre y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en Nuevo León.

“Desde la División Ambiental fortalecemos los operativos de vigilancia durante la temporada cinegética para proteger la fauna silvestre, prevenir la caza ilegal y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el estado”, señaló al respecto Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los cazadores a respetar la ley, portar sus permisos y cintillos en todo momento y sumarse a la conservación del patrimonio natural del estado para las futuras generaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
Frio_Saltillo_f84fb4750f
Persisten clima helado en Saltillo; autoridades piden precaución
f05a56ae_b393_4075_a7ba_fe40e1219c1d_1_d69bf5d0b8
Aseguran auto robado con placas de Texas en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

cnne_1010607_el_principe_eduardo_habla_sobre_la_familia_real_420d6ccf0e
Príncipe Eduardo pide recordar a las víctimas de Epstein
EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T100805_446_473541677c
HUNTR/X actuará en los BAFTA con su primer show en vivo
copa_libertadores_mexico_mls_e8bb688d63
Liga MX y MLS disputarían la Libertadores en 2027, según informes
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
publicidad
×