Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
625072145_1428450631983874_1574711142958908349_n_b015c2c960
Nuevo León

Bendicen la construcción de la Cruz de la Misericordia

Acompañada de Clara Luz Flores, el Arzobispo de Monterrey bendijo la obra en el Cerro de la Loma Larga, la cual medirá 170 metros de altura y 90 de longitud

  • 02
  • Febrero
    2026

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera bendijo la obra de la Cruz de la Misericordia en el Cerro de la Loma Larga.

Acompañado de la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno Federal, Clara Luz Flores, el Arzobispo ofreció la misa para los creyentes de la zona.

“Gracias Alejandro por coordinar este servicio junto con Jorge, agradezco a Clarita por haber venido a acompañarnos en su calidad de encargada de los asuntos religiosos de la federación, porque ha estado siempre al pendiente para ayudarnos a resolver todo aquello que tenemos que hacer cuando se trata de algo tan complicado como esto”, dijo el Arzobispo.

626691756_1428450585317212_1748330613082994560_n.jpg

A través de sus redes sociales, Clara Luz Flores dijo que estaba agradecida por la invitación y destacó que esta obra será un nuevo punto de encuentro para la comunidad católica de Nuevo León.

“Agradezco la invitación a la misa y bendición de la Cruz de la Misericordia, realizado por el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, en el cerro de la Loma Larga.

625072145_1428450631983874_1574711142958908349_n.jpg

“Esta obra, que medirá 170 metros de altura y 90 de longitud, será un nuevo punto de encuentro para la comunidad católica regiomontana”, escribió en sus redes sociales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rnmyg_wmny_310f605b7b
Papa nombra a José E. Ramos Delgado Obispo Auxiliar de Monterrey
dc5d654f_1528_48f2_8415_242fbe13395f_612210cee8
Insta Arquidiócesis de Monterrey a ser prudentes a peregrinos
Whats_App_Image_2025_09_24_at_5_50_30_PM_6d017780ce
Mauricio Fernández recibe último adiós en la Parroquia Fátima
publicidad

Últimas Noticias

cnne_1010607_el_principe_eduardo_habla_sobre_la_familia_real_420d6ccf0e
Príncipe Eduardo pide recordar a las víctimas de Epstein
EH_UNA_FOTO_2026_02_03_T100805_446_473541677c
HUNTR/X actuará en los BAFTA con su primer show en vivo
copa_libertadores_mexico_mls_e8bb688d63
Liga MX y MLS disputarían la Libertadores en 2027, según informes
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
publicidad
×