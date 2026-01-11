Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_juegos_olimpicos_invierno_2026_e99dec2673
Internacional

Muere guardia en obra olímpica por bajas temperaturas

Un guardia de 55 años murió en la obra de un resort en la montaña de Cortina, Italia debido a las bajas temperaturas mientras cubría el turno nocturno

  • 11
  • Enero
    2026

Un guardia de la obra de un resort en la montaña de Cortina d'Ampezzo, Italia, cerca de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, murió durante la cobertura del turno nocturno.

El ministro de Infraestructura de Italia, Matteo Salvini, pidió una investigación completa sobre las circunstancias de la muerte del trabajador de 55 años.

Medios de ese país informaron que la muerte ocurrió el jueves mientras se encontraba de servicio en un sitio de construcción cerca de la pista de hielo de Cortina.

Durante esa noche, los termómetros llegaron a marcar los -12 grados centígrados.

Los organizadores de Milán Cortina dijeron que el trabajador murió de un ataque al corazón.

“La información que tenemos es que fue una muerte por causa natural, fue un ataque al corazón. Y estamos investigando”, le dijo Andrea Varnier, CEO de la Fondazione Milano Cortina 2026, a los periodistas en un evento de prueba en el nuevo estadio de hockey en Milán.

“Todos los documentos que tenemos estaban en orden. Y estamos esperando la investigación para entender cuál fue la causa específica. Por el momento, la información que tenemos de los servicios de emergencia es que fue una muerte causada por causas naturales... mientras estaba en el lugar”, expresó Varnier.

Los Juegos Olímpicos Invernales de Milán Cortina están programados para iniciar el 6 de febrero y terminar el 22 del mismo mes.

El sitio de construcción no era uno supervisado por Simico, la empresa gubernamental responsable de la infraestructura olímpica, dijo la compañía en un comunicado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_16_27_PM_59290588df
Celebra Vanguardia liberación de su director general
EH_UNA_FOTO_2026_01_12_T142606_095_f47f548acd
Rumores de ruptura rodean a Alicia Villarreal y Cibad Hernández
Liberan_Armando_Castilla_Galindo_579d3110ea
Liberan a Armando Castilla Galindo, director de grupo Vanguardia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_27_05_PM_3864925280
Brinda ayuda Protección Civil NL a 500 personas ante intenso frío
nl_x_a389e83830
¡Todo listo para el Día del Patrimonio de NL!
Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_15_04_PM_6af5017a4f
Busca LABNL impulsar conexión artística colectiva
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×