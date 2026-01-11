Muere guardia en obra olímpica por bajas temperaturas

Un guardia de la obra de un resort en la montaña de Cortina d'Ampezzo, Italia, cerca de la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de este año, murió durante la cobertura del turno nocturno.

El ministro de Infraestructura de Italia, Matteo Salvini, pidió una investigación completa sobre las circunstancias de la muerte del trabajador de 55 años.

Medios de ese país informaron que la muerte ocurrió el jueves mientras se encontraba de servicio en un sitio de construcción cerca de la pista de hielo de Cortina.

Durante esa noche, los termómetros llegaron a marcar los -12 grados centígrados.

Los organizadores de Milán Cortina dijeron que el trabajador murió de un ataque al corazón.

“La información que tenemos es que fue una muerte por causa natural, fue un ataque al corazón. Y estamos investigando”, le dijo Andrea Varnier, CEO de la Fondazione Milano Cortina 2026, a los periodistas en un evento de prueba en el nuevo estadio de hockey en Milán.

“Todos los documentos que tenemos estaban en orden. Y estamos esperando la investigación para entender cuál fue la causa específica. Por el momento, la información que tenemos de los servicios de emergencia es que fue una muerte causada por causas naturales... mientras estaba en el lugar”, expresó Varnier.

Los Juegos Olímpicos Invernales de Milán Cortina están programados para iniciar el 6 de febrero y terminar el 22 del mismo mes.

El sitio de construcción no era uno supervisado por Simico, la empresa gubernamental responsable de la infraestructura olímpica, dijo la compañía en un comunicado.

