Refuerzan vigilancia contra gusano barrenador en Altamira

Mientras continúan las acciones de barrido sanitario en el sur de Tamaulipas, autoridades municipales, estatales y federales confirmaron que los casos de gusano barrenador detectados en Altamira y González están bajo control, y que no existen nuevos brotes activos, por lo que actualmente las labores se concentran en prevención y vigilancia permanente.

El director de Desarrollo Rural en Altamira, Jesús Rivera Andrade, informó que los tres casos detectados en la región ya fueron tratados, y que en el municipio solo permanece un caso en investigación y bajo tratamiento, sin que represente riesgo de propagación.

Aseguró que no hay temor entre los ganaderos, sino un trabajo constante de información y atención directa en campo.

"Hay que estar atentos y reportar cualquier caso sospechoso; ya se está visitando a todos los ganaderos del municipio y tenemos el 98 por ciento del territorio recorrido, sin nuevos casos sospechosos".

Explicó que actualmente operan entre seis y siete brigadas, integradas por 25 a 30 personas, que realizan revisiones físicas al ganado bovino y equino, así como a animales de traspatio y de compañía, como perros, gatos, puercos y borregos.

Tan solo en Altamira, dijo, se han revisado alrededor de 5 mil cabezas de ganado, además de 250 borregos y cerca de 80 puercos, sin contar granjas que también han sido inspeccionadas.

Dijo que las acciones incluyen curación adecuada de heridas, aplicación de cicatrizantes y, de manera preventiva, la inyección de ivermectina como desparasitante en el ganado bovino, además de la actualización constante de registros sanitarios.

Por su parte, José Enríquez Reyes, presidente del Comité Campesino en Altamira, destacó la importancia de las reuniones informativas realizadas en los ejidos, las cuales fueron solicitadas por personal del CADER.

"Se nos pidió apoyo para reunir a la gente y llevarles la información; la prevención es clave y no solo en el ganado, también en perros, gallinas y gatos; todos debemos cooperar y pasar la información para que sea extensiva y Altamira se mantenga limpia".

Reconoció que la situación genera preocupación entre los productores, ya que hacía más de 30 años que no se enfrentaba una alerta de este tipo, y advirtió que la presencia del gusano barrenador podría afectar seriamente la economía ganadera, especialmente en ranchos con grandes hatos.

En tanto, el director del Distrito de Salud para el Bienestar No. 12, Carlos Arturo Juárez del Ángel, informó que desde el sector salud no se ha confirmado ningún caso de miasis humana, aunque se mantiene vigilancia epidemiológica permanente, principalmente en adultos mayores, personas postradas, pacientes con pie diabético y niños menores de cinco años.

Indicó que existe una coordinación estrecha con SENASICA, Agricultura y autoridades municipales, y que ante cualquier caso sospechoso se activan brigadas epidemiológicas y acciones de fumigación, tanto en animales como en zonas habitacionales.

Confirmó que el caso detectado en la comunidad de Llano Grande, en Altamira, así como dos más en el municipio de González, fueron atendidos oportunamente y evolucionan de manera favorable, sin nuevos indicios de contagio.

Las autoridades coincidieron en que Tamaulipas se mantiene en alerta preventiva, con el objetivo de proteger al sector ganadero y evitar afectaciones a la movilidad y comercialización del ganado, mientras continúan las brigadas recorriendo comunidades rurales del sur del estado.

