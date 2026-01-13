Podcast
Turnarán este miércoles vetos a presupuesto 2026

El Congreso celebrará su primera sesión permanente para turnar a comisiones los vetos enviados por Samuel, aunque aún no hay fecha para que inicie el análisis

Tras unas largas vacaciones, los diputados en el Congreso del Estado tendrán su primera sesión permanente, en la cual turnarán los vetos que el gobernador, Samuel García, envió del presupuesto 2026.

Según las fuentes legislativas, se leerán los asuntos enviados y se turnarán a la Comisión de Presupuesto, presidida por la priista Lorena de la Garza; sin embargo, esto no significa que dicha comisión sesione de inmediato para comenzar el proceso correspondiente.

Ante esto, el diputado coordinador del PAN indicó que revisó si los vetos estaban aún dentro de un plazo correcto, a lo cual se le indicó que sí, por lo cual será posible analizarlo, al igual que a la Ley de Ingresos.

“Sí se le puede dar trámite; ayer estuve preguntando al jurídico; para la Ley de Egresos tiene lo de una ley regular y para lo de la Ley de Ingresos tiene 10 días”, dijo Carlos de la Fuente.

Aunque las observaciones se turnen mañana, la Comisión de Presupuesto aún no tiene fecha para sesionar; incluso se dice que estarán esperando la invitación que dijo el encargado de la Tesorería, Ulises Carlin, que haría al Congreso para mesas de trabajo sobre el presupuesto, ya que hasta el momento no les ha llegado algún llamado.


