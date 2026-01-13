San Pedro y transportistas buscan reforzar combate a corrupción

Autoridades de San Pedro Garza García se reunieron con representantes de la Conatram en Nuevo León para reforzar el cumplimiento de la normatividad municipal y mantener comunicación directa con el sector del transporte de carga.

Durante el encuentro, el municipio expuso los reglamentos vigentes para la circulación del transporte pesado y reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción.

“Nosotros estamos comprometidos a ordenarnos, a hacer las cosas de manera correcta. También nos pidieron que cualquier situación que haya, se denuncie; lo vamos a hacer, vamos a invitar a los transportistas a denunciar y se va a atender directamente por las autoridades.

“Estamos buscando el cómo evitar que nuestras unidades sean detenidas y, en lugar de eso, lo que queremos es pagar nuestras infracciones en tiempo y forma para evitar la detención y entrar en un proceso de liberación del vehículo”, dijo el delegado estatal de la Conatram, Omar Ortiz Garza.

Así mismo, se informó que un caso de extorsión denunciado y comprobado derivó en la baja de dos elementos de la Policía Vial, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

“En San Pedro hay cero tolerancia. Sin duda lo que sucedió fue un caso aislado en el municipio”.

“Pero con un caso tenemos en San Pedro para poder actuar y que estas cosas no sigan sucediendo”, dijo el Secretario Ejecutivo del Alcalde, Juan Pablo Castuera.

El municipio informó que mantendrá abiertos los canales de diálogo con el sector transportista para fortalecer la coordinación y el respeto a la reglamentación.

