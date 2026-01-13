Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
40b3e9ce_14df_423a_9027_527122636b98_2279ae8d33
Nuevo León

San Pedro y transportistas buscan reforzar combate a corrupción

El municipio expuso los reglamentos vigentes para la circulación del transporte pesado y reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción

  • 13
  • Enero
    2026

Autoridades de San Pedro Garza García se reunieron con representantes de la Conatram en Nuevo León para reforzar el cumplimiento de la normatividad municipal y mantener comunicación directa con el sector del transporte de carga.

Durante el encuentro, el municipio expuso los reglamentos vigentes para la circulación del transporte pesado y reiteró su política de cero tolerancia a la corrupción.

“Nosotros estamos comprometidos a ordenarnos, a hacer las cosas de manera correcta. También nos pidieron que cualquier situación que haya, se denuncie; lo vamos a hacer, vamos a invitar a los transportistas a denunciar y se va a atender directamente por las autoridades.

“Estamos buscando el cómo evitar que nuestras unidades sean detenidas y, en lugar de eso, lo que queremos es pagar nuestras infracciones en tiempo y forma para evitar la detención y entrar en un proceso de liberación del vehículo”, dijo el delegado estatal de la Conatram, Omar Ortiz Garza.

Así mismo, se informó que un caso de extorsión denunciado y comprobado derivó en la baja de dos elementos de la Policía Vial, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

“En San Pedro hay cero tolerancia. Sin duda lo que sucedió fue un caso aislado en el municipio”.

“Pero con un caso tenemos en San Pedro para poder actuar y que estas cosas no sigan sucediendo”, dijo el Secretario Ejecutivo del Alcalde, Juan Pablo Castuera.

El municipio informó que mantendrá abiertos los canales de diálogo con el sector transportista para fortalecer la coordinación y el respeto a la reglamentación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_10_edeb4585ec
Imputan ocho presuntos involucrados de incendio en Waldo's Sonora
Peru_emite_alerta_dengue_6069919157
Perú emite alerta ante incremento de casos de dengue
Exigen_localizacion_colombiano_desaparecido_50dded973f
Exigen localización con vida de colombiano desaparecido en AIM
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_10_edeb4585ec
Imputan ocho presuntos involucrados de incendio en Waldo's Sonora
visas_eua_75_paises_ad883209d2
Suspende Estados Unidos emisión de visas para 75 países
Exigen_localizacion_colombiano_desaparecido_3989b24d75
Confirman autoridades detención y liberación de colombiano
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
publicidad
×