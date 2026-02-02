Busca padre a responsable de la muerte de su hija en Juárez

Con desesperación y el sentimiento de tener el tiempo en contra, Edgar de León busca justicia para su hija, una joven que murió atropellada en Juárez por un conductor que se dio a la fuga.

Cuando ocurrió la tragedia, el pasado 20 de enero, Samantha Elizabeth se dirigía a trabajar su turno nocturno en una farmacia sobre la carretera a San Roque, a la altura de la colonia Valle del Virrey.

Las circunstancias del accidente no son muy claras aún, pero el reporte inicial que recibió la familia indicaba un atropello.

Sin embargo, los médicos que la atendieron comentaron que la joven solo tenía una herida importante en el cráneo.

Ante la ausencia de cámaras de videovigilancia en el tramo, Edgar cree que los detalles de las lesiones podrían arrojar luz sobre las características del vehículo que golpeó o atropelló a Samantha.

El problema, explica el padre de familia, es que a más de una semana del fallecimiento la autopsia no está lista, y la autoridad no los mantiene informados del caso.

“Tenemos ese pendiente de saber cuál fue la causa del fallecimiento de mi hija, cómo murió, para dar con la persona responsable y hacerla pagar por todo”, narra. “Si sabemos que fue atropello, o que, por ejemplo, le pegaron con el espejo de un tráiler, podríamos buscar las cámaras de más adelante.

“No se han reportado conmigo de la Fiscalía, de perdido que se acerquen y me digan ‘señor, estamos todavía viendo el caso’, pero no me han dado ningún tipo de información hasta el momento y se siente una impotencia”.

Samantha tenía 26 años y enfocó gran parte de su juventud en el cuidado de sus abuelos maternos, por eso radicaba en Juárez pese a que su papá habita al sur de Monterrey.

Una semana después de su fallecimiento, su abuela murió por las complicaciones en la salud que le trajo enterarse del accidente.

“Por la noticia del fallecimiento de mi hija, su abuela, que estaba enferma, fallece también; la acabamos de enterrar. Fue mucho el sufrimiento de ella; la noticia de mi hija nos pegó fuerte a todos, pero mi suegra ya estaba muy delicada.

“Mi hija siempre estuvo muy al pendiente de sus abuelos porque su mamá falleció y sus abuelos quedan solos; mi niña era una buena hija”, lamentó Edgar.

