Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_restaurantes_4f098b40a9
Coahuila

Restauranteros confían en aumento de ventas por febrero

Se destacó que el 14 de febrero representa una fecha muy importante para los establecimientos, ya que las parejas suelen elegir restaurantes para celebrar

  • 02
  • Febrero
    2026

En entrevista con medios de comunicación, Isidoro García, actual titular de la Calidad, señaló que el sector restaurantero mantiene altas expectativas de ventas y ganancias con motivo de las celebraciones del próximo 14 de febrero. Destacó que esta fecha representa una de las más importantes del año para los establecimientos, ya que las parejas suelen elegir restaurantes para celebrar el Día del Amor y la Amistad, lo que genera una importante derrama económica.

¿Cómo se preparan los restaurantes para el 14 de febrero?

García explicó que los restauranteros se han preparado con anticipación para atender la demanda, ofreciendo menús especiales, promociones y experiencias pensadas para los enamorados. Indicó que existe confianza en que la respuesta de los comensales será positiva, luego de que en años anteriores esta fecha ha marcado una recuperación significativa para el sector, especialmente en cenas y reservaciones nocturnas.

Impacto del Super Bowl en el sector restaurantero

En el mismo contexto, el titular de la Calidad mencionó que otro evento que impulsa la actividad en restaurantes es el Super Bowl. Aunque reconoció que muchas personas optan por reuniones en casas, subrayó que también hay un número considerable de aficionados que prefieren acudir a restaurantes y bares para disfrutar del espectáculo deportivo, lo que representa una oportunidad adicional de ingresos para el gremio.

Planes y proyectos para fortalecer al sector en Coahuila

Finalmente, Isidoro García dio a conocer que en los próximos días estará repitiendo como titular de la Calidad durante una ceremonia oficial, y adelantó que ya se trabaja en un proyecto con miras al 2026. Dicho plan contempla acciones en favor tanto de los comensales como de los restauranteros, con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, con el objetivo de fortalecer al sector y mejorar la experiencia gastronómica en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_stray_kids_80c60c6e0e
Stray Kids lleva su gira 2025 a la pantalla grande con documental
escena_ian_mckellen_avengers_1ed09b9e21
Ian McKellen deja entrever posible spoiler de 'Avengers Doomsday'
escena_eiza_gonzalez_7c7de31662
Eiza González desmiente falsa nominación a los Razzies
publicidad

Últimas Noticias

nacional_scjn_ef1d0eee2b
Fijan criterio de registro civil en caso de gestación sustituta
escena_casa_blanca_bad_bunny_d98da4a6f0
Casa Blanca tacha de 'irónicas' críticas de Bad Bunny al ICE
AP_26034836489915_d7c7a554a1
Tomateros logran su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×