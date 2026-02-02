Restauranteros confían en aumento de ventas por febrero

En entrevista con medios de comunicación, Isidoro García, actual titular de la Calidad, señaló que el sector restaurantero mantiene altas expectativas de ventas y ganancias con motivo de las celebraciones del próximo 14 de febrero. Destacó que esta fecha representa una de las más importantes del año para los establecimientos, ya que las parejas suelen elegir restaurantes para celebrar el Día del Amor y la Amistad, lo que genera una importante derrama económica.

¿Cómo se preparan los restaurantes para el 14 de febrero?

García explicó que los restauranteros se han preparado con anticipación para atender la demanda, ofreciendo menús especiales, promociones y experiencias pensadas para los enamorados. Indicó que existe confianza en que la respuesta de los comensales será positiva, luego de que en años anteriores esta fecha ha marcado una recuperación significativa para el sector, especialmente en cenas y reservaciones nocturnas.

Impacto del Super Bowl en el sector restaurantero

En el mismo contexto, el titular de la Calidad mencionó que otro evento que impulsa la actividad en restaurantes es el Super Bowl. Aunque reconoció que muchas personas optan por reuniones en casas, subrayó que también hay un número considerable de aficionados que prefieren acudir a restaurantes y bares para disfrutar del espectáculo deportivo, lo que representa una oportunidad adicional de ingresos para el gremio.

Planes y proyectos para fortalecer al sector en Coahuila

Finalmente, Isidoro García dio a conocer que en los próximos días estará repitiendo como titular de la Calidad durante una ceremonia oficial, y adelantó que ya se trabaja en un proyecto con miras al 2026. Dicho plan contempla acciones en favor tanto de los comensales como de los restauranteros, con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, con el objetivo de fortalecer al sector y mejorar la experiencia gastronómica en la entidad.

