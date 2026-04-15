Buscan erradicar discriminación en reclutamiento de policías

Ante el pleno, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas y la diputada federal Iraís Reyes presentaron una propuesta para exhortar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de eliminar criterios discriminatorios en el reclutamiento de policías estatales y municipales.

Colosio Riojas explicó que la tasa nacional de policías estatales se sitúa en un promedio cercano a un elemento por cada mil habitantes.

“Frente a esta realidad resulta contradictorio que las instituciones policiales mantengan en sus convocatorias de reclutamiento filtros que reducen artificialmente el universo de aspirantes sin guardar relación con la capacidad operativa de quienes pretenden incorporarse”, comentó.

Entre los requisitos que planean descartar se encuentra un mínimo de estatura o restricciones de edad, los cuales afirman, no guardan relación con su desempeño.

"La estatura o la edad dentro de rangos razonables siguen apareciendo como causas de exclusión en convocatorias estatales y municipales a lo largo del país.”

Detalló que algunas convocatorias lanzadas en 2024 y 2025 establecieron requisitos como una estatura mínima de 1.75 metros para varones, lo que excluye a un porcentaje mayoritario de la población masculina del país.

“Estas restricciones operan bajo la premisa, no acreditada empíricamente, de que la apariencia física determina la competencia profesional del agente”, señaló.

Congreso de Nuevo León descarta discriminación en carrera policial

Previamente, el Congreso del Estado aprobó una reforma, propuesta por la diputada federal, Irais Reyes, para establecer que no podrán negar el ingreso permanencia o promoción en la carrera policial por características similares.

“Este precedente demuestra que la eliminación de barreras discriminatorias en el reclutamiento policial es jurídicamente viable y cuenta con respaldo institucional, sin embargo, su alcance se limita al ámbito estatal. La fragmentación normativa que persiste en las 32 entidades federativas evidencia la necesidad de una acción de carácter nacional que armonice los criterios de ingreso conforme a los principios constitucionales y a la jurisprudencia vigente”.

Ante ello, el punto de acuerdo presentado propone exhortar a la persona titular del SESNSP a emitir lineamientos de carácter general que contemplen dichas características.

También se le pide establecer de manera expresa la distinción entre los rasgos conforme a protocolos objetivos y no discriminatorios.

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