Caen dos con credenciales falsas de la Sedena en San Pedro

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro informó la detención de dos hombres que portaban identificaciones falsas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de equipo presuntamente ilícito, tras un operativo de inteligencia.

La captura ocurrió cuando los uniformados detectaron un automóvil Dodge Charger color negro, estacionado en el cruce de Vasconcelos y Conquistadores, que no contaba con placa delantera.

Al revisar el interior del vehículo, los agentes encontraron un cargador de arma de fuego, un dron y frecuencias de comunicación, sin que los ocupantes pudieran acreditar su legal procedencia.

Durante la inspección también se localizaron credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) de distintos estados, así como identificaciones falsas de la Sedena, lo que levantó mayores sospechas sobre la actividad de los detenidos.

Los sospechosos fueron identificados como Diego “N” (40 años) y Leonel “N” (44 años), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro reiteró que mantendrá una política de cero tolerancia contra la delincuencia, con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad en el municipio.

