samuel_garcia_en_2026_43eb4a8410
Nuevo León

Reconoce Samuel García disminución de homicidios en el estado

El Gobernador compartió un video en donde en la mañanera que hace a nivel nacional se estaban dando los datos del cierre donde se destacó el caso de Nuevo León

  • 08
  • Enero
    2026

El Gobernador Samuel García Celebró la baja de homicidios en Nuevo León de un 72%, cifra que fue reconocida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad.

Fue a través de sus redes sociales que el Gobernador, compartió un video en donde en la conferencia de prensa mañanera que hace el Poder ejecutivo a nivel nacional se estaban dando los datos del cierre del 2025 y se destacó el caso de Nuevo León. 

“En el caso de Nuevo León, la reducción del promedio diario de homicidios fue del 72%, como se ve en la gráfica, en septiembre del 2024 Nuevo León tenía 5 homicidios al día en promedio y en diciembre del 2025 avanzó a solo 1.39 homicidios”, se dijo en la mañanera.

Ante esto, el Gobernador aseguró que el 2025 fue el mejor para Nuevo León en cuestión de seguridad. 

“Cuando decimos que el 2025 fue el año de la seguridad en Nuevo León es porque todos los datos lo confirman. Hace unos minutos la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad acaba de presentar en la Mañanera que Nuevo León cerró el año con una reducción del 72% en homicidios.

“Esto demuestra que nuestra estrategia de seguridad funciona, y por eso seguiremos trabajando con la misma fuerza y disciplina para que este 2026 sea todavía mejor”, escribió el gobernador en sus redes sociales.


