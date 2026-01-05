Caída de Maduro abre transición incierta en Venezuela: experto

Si bien la detención de Nicolás Maduro representa un hito histórico, el conflicto en Venezuela está lejos de su fin.

El analista político Eloy Garza advierte que la caída del mandatario no garantiza una solución inmediata a la crisis sistémica que atraviesa el país.

“El mito es que cuando quitas a un tirano, cuando eliminas a un dictador, ya las cosas se resuelven en un país, y es apenas el primer paso; el que hayan detenido a Maduro no significa que ya se terminó la operación, apenas es el arranque. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pues no lo sabe ni la administración Trump y no lo sabe nadie”, señaló Garza en entrevista con El Horizonte.

“Porque se olvidan de que hay una cosa que se llama dinámicas de poder y hay que esperar qué es lo que va a responder China, que no ha abierto la boca más que para hacer una denuncia internacional. Hay que ver qué va a pasar con Rusia, ver si no se van a apoyar en esta intervención y detención de Maduro”, agregó el analista político.

El pasado 3 de enero, Venezuela fue escenario de una intervención militar sin precedentes. Tras una operación de inteligencia, Estados Unidos ejecutó bombardeos estratégicos en Caracas con el objetivo central de capturar a Maduro. Tras el éxito de la misión, el presidente Donald Trump aseguró que su administración supervisará el país hasta lograr una "transición correcta", una postura que ha encendido las alarmas sobre la soberanía venezolana.

Si bien Garza reconoce que el fin del gobierno de Maduro era una demanda social debido al daño causado al pueblo venezolano, cuestionó las formas empleadas por la administración de Trump.

“¿Cuándo una potencia global ha respetado el derecho internacional? Nunca; algunos más o menos la maquilan con respeto a derechos humanos, a no intervención, pero en el fondo ninguna potencia respeta. A poco lo respetó Rusia, invadiendo Ucrania, o lo han respetado las potencias del Medio Oriente, pero ¿cuándo ha respetado el derecho internacional Israel? “Vete a lo largo de la historia”, indicó Garza.

Finalmente, Garza calificó la intervención como un acto "inesperado", subrayando que, aunque el objetivo político se cumplió, el método utilizado sienta un precedente para el orden jurídico internacional.

“O sea, estuvo mal, sí, sí, estuvo muy mal que haya sido una cosa inesperada, injusta y sobre todo inédita que nunca haya pasado”, puntualizó el analista.

Comentarios