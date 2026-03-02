Podcast
nuevo_leon_turismo_418c6ad7e4
Nuevo León

Nuevo León vive fin de semana de 'talla mundial'

La entidad recibió alrededor de 30 mil participantes y asistentes de tres grandes eventos, informó la Secretaría de Turismo

  • 02
  • Marzo
    2026

Nuevo León vivió un fin de semana extraordinario al reportar un alto flujo de visitantes, lo que prevé una derrama económica de más de $170 millones de pesos previo a la Copa Mundial 2026.

La entidad recibió alrededor de 30 mil participantes y asistentes de tres grandes eventos, informó la Secretaría de Turismo Estatal.

¿Cuáles fueron estos grandes eventos? 

El primer evento consolidado en la agenda fue el "Ironman 70.3", donde más de 10 mil atletas se dieron cita en la onceava edición.

nuevo-leon-turismo.jpg

La confianza del atleta local, nacional e internacional, así como del sector privado, ha convertido al Ironman 70.3 Monterrey, en un proyecto único en su tipo.

De forma paralela, Cintermex recibio al Congreso Internacional de Familias (CIFAM) que reunió alrededor de 14 mil asistentes en un diálogo global sobre el bienestar social.

nuevo-leon-turismo.jpg

El tercer evento tuvo sede en la Nave Lewis, donde se convocó a más de 7 mil participantes para el BienFest, lo que la consolidó como una plataforma de estilo de vida saludable.

nuevo-leon-turismo.jpg

Eventos reflejan solidez del destino de Nuevo León

De acuerdo con la titular de la dependencia, Maricarmen Martínez Villarreal, se demostró este fin de semana que los "ojos del mundo" se encuentran en Nuevo León.

"La realización simultánea de eventos de gran formato confirma que Nuevo León cuenta con la infraestructura, conectividad y profesionalismo necesarios para seguir atrayendo encuentros internacionales” destacó.

nuevo-leon-turismo.jpg

Por su parte, la directora de la OCV Monterrey, Marcela Cantú Mena, señaló que los eventos refleja la solidez de nuestro destino en distintos segmentos.

"Nuestra misión es ser el motor que atraiga y respalde eventos que fortalezcan el destino, reforzando la asesoría en eventos para que cumplan con los más altos estándares, mejorando así la experiencia del visitante”.

 


Comentarios

Etiquetas:
