Delcy Rodríguez pide a Trump levantar sanciones contra Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este jueves al mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien calificó como “socio y amigo”, que ponga fin al bloqueo y a las sanciones impuestas contra la nación suramericana, tras celebrar que el republicano utilizara esos mismos términos para referirse a Caracas durante su discurso del Estado de la Unión.

En un acto con jóvenes chavistas realizado en el Teatro Teresa Carreño y transmitido por el canal estatal VTV, Rodríguez afirmó que Venezuela está abriendo una nueva etapa de cooperación con Washington y exhortó a Trump a cesar las medidas restrictivas.

“Como amigo y como socio, cese ya las sanciones y el bloqueo contra nuestra patria, porque también afectan a la juventud venezolana”, expresó.

La dirigente oficialista destacó que Trump describiera a Venezuela como un “nuevo amigo y socio” de Estados Unidos y aseguró que su país nunca ha sido enemigo de la nación norteamericana ni ha representado amenaza alguna. Según dijo, Caracas ha sostenido históricamente una visión geopolítica basada en la cooperación y la amistad.

Señala 'etapa excepcional' tras tensiones con Washington

Rodríguez también calificó como una “etapa excepcional” el momento que vive el país desde el pasado 3 de enero, fecha en la que —señaló— Venezuela fue objeto de una “agresión militar” por parte de Estados Unidos, en referencia a la captura de Nicolás Maduro.

“Empezamos con muy mal pie el 3 de enero”, afirmó durante el encuentro, en el que estuvo acompañada por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, detenido en Estados Unidos junto a Cilia Flores.

El Gobierno chavista ha denunciado reiteradamente que miles de millones de dólares en activos venezolanos, así como reservas de oro y otros bienes, permanecen bloqueados en el exterior como consecuencia de sanciones internacionales, incluidas las impuestas por Washington.

El 27 de enero, Rodríguez anunció el desbloqueo de activos en Estados Unidos tras diálogos con la administración Trump, e informó que parte de esos recursos se destinaron a la adquisición de equipos hospitalarios en territorio estadounidense.

El martes, durante su discurso del Estado de la Unión, Trump destacó que su país recibió 80 millones de barriles de crudo procedentes de Venezuela y reiteró que la considera un “nuevo amigo y socio”. Asimismo, señaló que la producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600 mil barriles diarios.

Desde enero, ambas naciones han restablecido relaciones diplomáticas y empresas estadounidenses han comenzado a posicionarse para reactivar vínculos comerciales con el país caribeño.

