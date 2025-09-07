Cerrar X
Nuevo León

Caída de rayo provoca incendio en transformador en Monterrey

El siniestro ocurrió en la Subestación de CFE ubicada en la colonia Barrio Estrella, en Monterrey, la cual perdió la energía eléctrica durante varias horas

  • 07
  • Septiembre
    2025

Elementos de Protección Civil municipal y estatal acudieron al incendio dentro de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad. 

El siniestro ocurrió entre la calle Camino del Pastizal y Júpiter en la colonia Barrio Estrella en Monterrey. 

La dependencia estatal informó que las llamas provenían de un transformador de potencia dentro de la termoeléctrica. 

Al menos 12 personas que se encontraban en un parque municipal fueron evacuadas; sin número de lesionados. 

Los habitantes de la colonia suponen que por las lluvias que se presentaron este domingo, un rayo cayó dentro de la termoeléctrica provocando así el incendio. 

Después que se sofocaron las llamas, personal de CFE comenzó con la evaluación de daños y poco a poco fue recuperando el suministro de energía; logrando al último corte el restablecimiento del 76% de la red eléctrica.


