Netanyahu aprueba acuerdo de exportación de gas natural a Egipto

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó el miércoles que aprobó un acuerdo de exportación de gas natural a Egipto por valor de $35,000 millones de dólares, el mayor pacto de gas en la historia de Israel. El acuerdo también podría ayudar a reparar las relaciones entre los dos países que se tensaron por la guerra en Gaza.

El gas será entregado a Egipto durante los próximos 15 años por la gigante energética estadounidense Chevron, un propietario clave del campo de gas frente a la costa de Israel en el mar Mediterráneo. Se espera que la mitad de los ingresos vayan a las arcas del Estado de Israel.

En una declaración videograbada, Netanyahu expresó que el acuerdo “fortalece enormemente la posición de Israel como una potencia energética regional y contribuye a la estabilidad en nuestra región”.

Egipto, que limita tanto con Israel como con Gaza, ha sido un mediador clave entre Israel y el grupo armado palestino Hamás, en el período previo al alto el fuego mediado por Estados Unidos que se acordó en octubre. El Cairo también ha criticado la ofensiva israelí que ha matado a miles de palestinos y causado destrucción generalizada en Gaza.

Egipto no confirmó de momento el anuncio de Netanyahu.

El ministro israelí de Energía, Eli Cohen, un aliado de Netanyahu, había retrasado el acuerdo con Egipto alegando que los términos no eran favorables para Israel. Sus demoras llevaron al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a cancelar un viaje a Israel en octubre.

Sin embargo, Cohen estuvo junto a Netanyahu durante el anuncio del miércoles por la noche y manifestó que apoyaba los términos finales del acuerdo.

Israel descubrió importantes campos de gas natural frente a su costa mediterránea a principios de la década de 2000 y comenzó a exportar gas, primero a Jordania y luego a Egipto, hace casi una década.

Por otra parte, los legisladores alemanes aprobaron ampliar un acuerdo de defensa para el sofisticado sistema de defensa antimisiles israelí Arrow 3, informó el miércoles el Ministerio de Defensa de Israel.

La expansión eleva el valor del acuerdo de $3,500 millones de dólares a $6,500 millones, convirtiéndolo en el mayor pacto de exportación de defensa israelí de la historia, según el ministerio. Alemania decidió comprar el Arrow 3 a Israel mientras busca fortalecer sus defensas aéreas contra Rusia.

Comentarios