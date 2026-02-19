Capacitará Monterrey a hoteleros para combatir trata de personas
El alcalde Adrián de la Garza enfatizó que el municipio actuará con celeridad para establecer procesos de respuesta inmediata
- 19
-
Febrero
2026
En un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad de la infancia frente a eventos masivos de talla internacional, el Gobierno de Monterrey, a través del DIF municipal, firmó este jueves un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Hoteleros de Nuevo León.
El acuerdo busca capacitar al personal de los 53 hoteles de la ciudad para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de trata y explotación de niñas, niños y adolescentes.
El proyecto, coordinado por el DIF Monterrey, integra una red de protección conformada por UNICEF, el Poder Judicial de Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL).
Esta alianza surge como respuesta estratégica ante la experiencia global, donde grandes eventos económicos suelen atraer delitos de explotación.
El alcalde Adrián de la Garza enfatizó que el municipio actuará con celeridad para establecer procesos de respuesta inmediata.
"Nos vamos a enfocar y establecer un proceso de cómo vamos a actuar muy rápido para evitar el sistema de trata", detalló el munícipe, subrayando que la atención es urgente incluso si se detecta un solo caso.
Por su parte, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, envió un mensaje contundente: "En Monterrey no hay lugar para la trata ni para quien intente dañar a nuestra infancia. Con las niñas y los niños no".
Acciones y compromisos institucionales
Cada organismo desempeñará un rol específico para asegurar que ninguna denuncia quede sin respuesta:
UNICEF: Brindará asistencia técnica, validará el acuerdo y capacitará a los involucrados con el fin de que el sistema de respuesta sea efectivo.
Fiscalía del Estado: Impartirá cursos de sensibilización y compartirá datos estadísticos para mejorar la detección.
Poder Judicial: Impulsará la adopción de lineamientos internos en los hoteles para identificar el delito.
CEDHNL: Organizará talleres de respeto a los derechos humanos y ofrecerá acompañamiento psicológico a las víctimas.
Sector Hotelero: Se comprometió a adoptar los protocolos oficiales, designar personal para capacitación y supervisar el cumplimiento de las normativas.
Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, destacó la importancia de que el municipio actúe como primer respondiente. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se registraron 13 posibles víctimas de trata en la entidad, cifra que las autoridades buscan erradicar mediante esta prevención activa.
Al evento asistieron figuras clave como Ivonne Álvarez, directora del DIF Monterrey; Melissa Bishop, cónsul general de EUA; y Alejandro Hütt, Host City Manager de FIFA, reflejando la relevancia del convenio de cara a los próximos compromisos internacionales de la ciudad.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas