Capacitará Monterrey a hoteleros para combatir trata de personas

En un esfuerzo conjunto por garantizar la seguridad de la infancia frente a eventos masivos de talla internacional, el Gobierno de Monterrey, a través del DIF municipal, firmó este jueves un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Hoteleros de Nuevo León.

El acuerdo busca capacitar al personal de los 53 hoteles de la ciudad para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de trata y explotación de niñas, niños y adolescentes.

El proyecto, coordinado por el DIF Monterrey, integra una red de protección conformada por UNICEF, el Poder Judicial de Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL).

Esta alianza surge como respuesta estratégica ante la experiencia global, donde grandes eventos económicos suelen atraer delitos de explotación.

El alcalde Adrián de la Garza enfatizó que el municipio actuará con celeridad para establecer procesos de respuesta inmediata.