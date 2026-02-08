Rescatan a menores de edad víctimas de trata en Oaxaca

Elementos de seguridad estatales y federales lograron la desarticulación de una célula criminal presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un operativo en la ciudad de Oaxaca, que dejó como saldo el rescate de 12 menores de edad víctimas de trata y prostitución en un bar utilizado como base operativa de la red delictiva.

Operativo dentro del bar de los hechos

El despliegue fue ejecutado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJE), con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, tras labores de inteligencia y análisis de cámaras del sistema C-5 que permitieron ubicar el punto de reunión de los sospechosos en el bar conocido como Camel II, en la colonia El Expueblito, cerca de la zona de la Central de Abastos.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron armas de fuego, incluida una metralleta hechiza, más de 250 dosis de cocaína, cristal y marihuana, 15 motocicletas y 40 navajas que, según los informes oficiales, formaban parte de la logística criminal del grupo.

Rescate de menores y detenciones

El hallazgo más alarmante fue la localización de doce menores de edad dentro del inmueble, quienes eran explotados en actividades de trata de personas y prostitución vinculadas al grupo criminal. Las autoridades confirmaron el rescate de estos menores y su salvaguarda por parte de personal especializado.

En el operativo también fueron detenidos dos presuntos líderes de la célula un hombre y una mujer, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica y enfrentar posibles cargos por narcomenudeo, portación de armas reservadas, trata de personas y corrupción de menores.

Clausura del establecimiento y seguimiento del caso

El presidente municipal, José Raymundo Chagoya, confirmó la clausura e inhabilitación definitiva del bar Camel II tras su vinculación con las actividades delictivas, el cierre del inmueble busca impedir la continuidad de conductas ilícitas y garantizar la seguridad en la zona.

Las autoridades resaltaron que esta intervención representa un avance en la lucha contra el narcomenudeo y la explotación de menores, delitos que conforman economías paralelas del crimen organizado, además, las investigaciones seguirán su curso para identificar posibles conexiones de esta célula con otras estructuras del CJNG en Oaxaca y profundizar en el alcance de sus operaciones.

