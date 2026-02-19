Podcast
Nuevo León

Proponen debate en Congreso por contrato Next Energy

  • 19
  • Febrero
    2026

Luego de que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, invitara a Luis Donaldo Colosio a hablar del contrato con Next Energy, en el Congreso del Estado se pidió que esta charla sea abierta a la ciudadanía y se realice en el recinto legislativo.

Morena pide intervención de la FGR

La propuesta fue hecha por el diputado de Morena, Jesús Elizondo, quien indicó que ya que los dos funcionarios se han hecho acusaciones públicas, es mejor que todo se lleve a cabo dentro del marco de la legalidad, la transparencia y la certeza jurídica, por lo cual también llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a intervenir.

“Es un caso de interés público que se ha politizado y ha generado mucha polémica y vemos al alcalde actual de Monterrey y a un exalcalde peleándose en redes sociales, casi pareciera que es un concurso de a ver quién es más culpable.

“La propuesta es un exhorto a la FGR para que investigue el caso de Next Energy y también viendo que ayer se estaban retando a un diálogo, pues que lo hagan aquí en el Congreso y que se transmita en vivo y con los medios de comunicación”, dijo Jesús Elizondo.

Acusaciones cruzadas en redes sociales

Durante esta semana, el tema de Next Energy ha vuelto a la luz pública, luego de que en videos difundidos en redes sociales Adrián de la Garza señalara que el municipio perdió más dinero de lo acordado por responsabilidad de Luis Donaldo Colosio, mientras que este último aseguró que la situación es consecuencia de decisiones tomadas en la administración anterior.

Origen del contrato y renegociación

El caso de Next Energy en Monterrey se remonta a un contrato firmado en 2019, durante la anterior administración de Adrián de la Garza, mediante el cual la empresa se comprometió a suministrar energía limpia a la ciudad por un monto cercano a los 7 mil millones de pesos.

Sin embargo, la energía nunca llegó y el municipio continuó realizando pagos. Posteriormente, en la gestión de Luis Donaldo Colosio, el contrato fue renegociado, proceso en el que, según los señalamientos públicos, los pagos se habrían incrementado hasta en un 400%.


