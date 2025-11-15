Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_15_T112220_673_f9441e9836
Nuevo León

Capturan a presunto asesino de trabajador del IMSS en Monterrey

El presunto responsable interceptó a la víctima en el estacionamiento de la subdelegación para dispararle en varias ocasione hasta quitarle la vida

  • 15
  • Noviembre
    2025

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones aprehendieron a un hombre por su presunta responsabilidad en la muerte de un empleado del IMSS registrada el pasado 06 de noviembre en el municipio de Monterrey.

El hombre identificado como Isaac "N", de 44 años, fue detenido por elementos de seguridad en calles de la colonia Urdiales, tras ser acusado por asesinar a balazos a un hombre.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Morenes Prieto, cuando Maximino, de 40 años, se encontraba dentro de su vehículo estacionado sobre la calle Privada Ayutla cuando se disponía a ingresar a la Subdelegación del IMSS. Sin embargo, fue interceptado por el homicida, quien detonó su arma de fuego en varias ocasiones hasta quitarle la vida.

Ante esto, el responsable se alejó del lugar de los hechos para abordar un vehículo y salir huyendo del lugar.

El ahora detenido es acusado de homicidio calificado y se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_07_17_at_5_34_56_PM_60f1285c4d
Buscan a mujer desaparecida que viajaba de Houston a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_1_d2b42fbd4f
Detiene Fiscalía de NL a dos implicados en homicidios calificados
detienen_a_hombre_por_asaltar_pasteleria_d33eeb07b2
Detienen a presunto ladrón de negocios en San Pedro y Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_16_T131026_419_bfa8a9c973
Dua Lipa deslumbra en São Paulo con tributo a Brasil
EH_CONTEXTO_2025_11_16_T125843_830_1635032443
Fan que acosó a Ariana Grande en premier enfrenta cargos
EH_UNA_FOTO_2025_11_16_T124441_392_035370634b
Tiroteo deja crítico al jugador de los Jets Kris Boyd
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×