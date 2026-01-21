Podcast
Nuevo León

Instala San Pedro refugios para mascotas ante ola de frío

Ante el descenso de temperaturas en Nuevo León, San Pedro anunció la instalación de refugios temporales para perros y gatos en situación de calle

  • 21
  • Enero
    2026

Ante el descenso de las temperaturas que afecta a Nuevo León, el municipio de San Pedro anunció la instalación de refugios temporales destinados exclusivamente a la protección de perros y gatos en situación de calle o vulnerabilidad.

El objetivo de esta iniciativa es brindar un espacio seguro, seco y cálido para las mascotas que no tienen un hogar donde resguardarse de las inclemencias del tiempo, evitando así casos de hipotermia o enfermedades relacionadas con el frío extremo.

Los albergues han sido estratégicamente distribuidos en distintos sectores del municipio para ampliar la cobertura de atención:

  • San Pedro 400
  • Los Pinos
  • Canteras
  • Casco de San Pedro

Las autoridades municipales exhortaron a los vecinos a mantenerse alerta. 

En caso de detectar a un perro o gato en condición de calle que necesite resguardo en cualquiera de estos puntos, se solicita a la población comunicarse de inmediato para su atención.

La línea directa de contacto es el Instituto de Bienestar Animal de San Pedro, a través del número: 81-1052-4232.

Con estas acciones informaron que el municipio reafirma su compromiso con el bienestar animal, asegurando que las mascotas también reciban protección durante las contingencias climáticas que atraviesa el estado.


