Instala San Pedro refugios para mascotas ante ola de frío
Ante el descenso de temperaturas en Nuevo León, San Pedro anunció la instalación de refugios temporales para perros y gatos en situación de calle
Ante el descenso de las temperaturas que afecta a Nuevo León, el municipio de San Pedro anunció la instalación de refugios temporales destinados exclusivamente a la protección de perros y gatos en situación de calle o vulnerabilidad.
El objetivo de esta iniciativa es brindar un espacio seguro, seco y cálido para las mascotas que no tienen un hogar donde resguardarse de las inclemencias del tiempo, evitando así casos de hipotermia o enfermedades relacionadas con el frío extremo.
Los albergues han sido estratégicamente distribuidos en distintos sectores del municipio para ampliar la cobertura de atención:
- San Pedro 400
- Los Pinos
- Canteras
- Casco de San Pedro
Las autoridades municipales exhortaron a los vecinos a mantenerse alerta.
En caso de detectar a un perro o gato en condición de calle que necesite resguardo en cualquiera de estos puntos, se solicita a la población comunicarse de inmediato para su atención.
La línea directa de contacto es el Instituto de Bienestar Animal de San Pedro, a través del número: 81-1052-4232.
Con estas acciones informaron que el municipio reafirma su compromiso con el bienestar animal, asegurando que las mascotas también reciban protección durante las contingencias climáticas que atraviesa el estado.
