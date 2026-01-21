Aplicará SAT impuestos a jugadores del Mundial 2026 en México

Los jugadores que participen en la Copa Mundial de la FIFA 2026 estarán obligados a pagar impuestos en México por los ingresos que generen en el país, conforme a las disposiciones fiscales vigentes, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dicha medida aplica para jugadores, directores técnicos, integrantes del cuerpo técnico y otros profesionales que realicen actividades remuneradas durante el torneo en territorio mexicano.

Cabe señalar que la recaudación estará a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sustento legal en la Miscelánea Fiscal 2026

Las obligaciones fiscales están contempladas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada el 28 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Ahí se establece que cualquier persona extranjera que obtenga ingresos en México deberá pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

¿Cuánto pagarán los jugadores extranjeros?

De acuerdo con el artículo 170 de la Ley del ISR, los deportistas residentes en el extranjero que participen en espectáculos deportivos en México pagarán un 25% de ISR, aplicado únicamente a la parte del ingreso que corresponda a los partidos jugados en el país.

El impuesto no será general ni sobre todos sus ingresos, sino solo sobre lo que perciban por su participación en el Mundial, como:

Pagos por jugar con su selección nacional

Premios en efectivo obtenidos durante el torneo

Quedan fuera contratos publicitarios, salarios de clubes y otros ingresos no relacionados con la Copa del Mundo.

Tratamiento para jugadores residentes en México

En el caso de los futbolistas con residencia fiscal en México, no habrá un esquema especial. Ellos deberán pagar ISR por el 100% de los ingresos que obtengan por el Mundial, conforme a la tarifa progresiva vigente, que depende del monto total percibido.

Cobro proporcional por partidos jugados

El impuesto se calculará de manera proporcional al número de partidos disputados en México. Esto cobra relevancia porque el Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Por ejemplo, si un jugador disputa seis partidos y solo uno se juega en México, solo esa fracción de sus ingresos estará sujeta al ISR mexicano.

Fechas y posibles excepciones

El cálculo y pago del impuesto deberá realizarse, por el jugador o su representante, a más tardar el 19 de agosto de 2026.

Además, si el futbolista reside en un país con tratado para evitar la doble tributación con México, podrá acogerse a ese acuerdo para no pagar dos veces impuestos por el mismo ingreso, siempre que cumpla con los requisitos legales.

