Nuevo León

Nuevo León y Italia fortalecen sus lazos de cooperación

El mandatario estatal recibió al canciller en Palacio de Gobierno, donde abordaron temas relacionados con la inversión de empresas italianas en la entidad

El gobernador Samuel García se reunió con el embajador de Italia, Alessandro Modiano, con el objetivo de de fortalecer los lazos de cooperación y el desarrollo industrial para impulsar la generación de empleo y bienestar social.

Analizan inversión de empresas italianas en la Entidad

El mandatario estatal recibió al canciller en el Salón Juárez de Palacio de Gobierno, donde abordaron temas relacionados con la inversión de empresas italianas en la entidad.

“Nuevo León por mucho desde hace años motor industrial y por ende el captador de inversión extranjera y primer lugar de economía. Entonces empresas sofisticadas como las italianas tienen todo el sentido de venir a invertir”, agregó.

Aseguró que el diálogo se mantendrá abierto para continuar con los temas comerciales entre ambos países.

“Vamos a estar platicando para hacer un memorándum de entendimiento en materia económica, en materia cultural, entre muchas otras, es un honor ser socios de Italia y que siga llegando economía e inversión de ambos países México y Italia”, expresó el Gobernador.

En esta reunión se encontraron el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto y la secretaria de Cultura, Melissa Segura Guerrero.


