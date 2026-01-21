Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_21_at_3_01_12_PM_f6e40d18b5
Nuevo León

Buscará Miguel Flores a diputados para negociar el presupuesto

Se espera que el encuentro formal se realice coincidiendo con el inicio del periodo de sesiones del Poder Legislativo, facilitando así la asistencia de todos

  • 21
  • Enero
    2026

En un nuevo intento por armonizar la relación entre los poderes del Estado, el secretario general de gobierno, Miguel Flores, anunció que buscará establecer un diálogo directo y privado con los legisladores locales para concretar la aprobación del Presupuesto 2026.

Diálogo tras el inicio de sesiones

El funcionario estatal detalló que la estrategia consiste en contactar primero a los diputados de manera personal para ultimar los detalles de un posible consenso.

Se espera que el encuentro formal se realice coincidiendo con el inicio del periodo de sesiones del Poder Legislativo, facilitando así la asistencia de todos los representantes.

“Lo estamos planeando para ahora que inicien sesiones... para poder platicar, dialogar y construir juntos un mejor escenario”, explicó Flores Serna, señalando que las ausencias de algunos legisladores durante las primeras semanas del año habían retrasado este acercamiento.

Miguel Flores

Sin intención de "maltratar" a los Poderes

Ante los cuestionamientos sobre presuntos recortes o falta de recursos en el presupuesto entregado a los Poderes del Estado y organismos autónomos, el secretario fue enfático en descartar cualquier tipo de represalia financiera.

Aseguró que, según la información proporcionada por la Tesorería estatal, el monto enviado para este ejercicio es superior al del año pasado. “No hay ninguna intención de maltratar a ninguna dependencia; al contrario, queremos colaborar con las demás autoridades”, puntualizó.

Buscan un presupuesto digno

Flores Serna se mostró optimista respecto a los resultados de estas futuras mesas de trabajo, apelando a la voluntad política de todas las bancadas representadas en el Congreso.

“Hablando se entiende la gente. Tenemos que dialogar para llegar a un acuerdo y pensar en las cosas que le benefician al estado”, concluyó el funcionario, marcando lo que se espera sea una nueva etapa de apertura entre el Gobierno y el Legislativo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ice_sheinbaum_redadas_78499fc142
Refuerza Federación defensa de mexicanos ante redadas del ICE
trump_foro_davos_aranceles_2e2a41475a
Trump amenaza con represalias contra Europa si vende sus activos
tmec_sheinbaum_c91a1592fb
Sheinbaum defiende T-MEC y alista diálogo con Trump
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T114143_141_7b45c3a42f
Asciende a 45 fallecidos por descarrilamiento de tren en España
autos_chocolate_sheinbaum_9be41588d9
Aclara Sheinbaum reglas para regularizar autos 'chocolate'
juegos_olimpicos_invierno_28a42c5b1e
Estos días compiten los mexicanos en Juegos Olímpicos de Invierno
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
publicidad
×