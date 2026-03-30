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Nuevo León

Catedral de Monterrey alista celebraciones de Semana Santa

El recinto será el punto central de las actividades religiosas con misas, viacrucis y procesiones durante los días más significativos

  • 30
  • Marzo
    2026

La Catedral Metropolitana de Monterrey se prepara para recibir a miles de fieles durante la Semana Santa 2026, con una agenda litúrgica que abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.

El programa contempla celebraciones distribuidas a lo largo de varios días, con el objetivo de facilitar la asistencia de los creyentes en distintos horarios y momentos clave del calendario católico.

Las actividades comenzaron el pasado 29 de marzo con el Domingo de Ramos, que incluyó la bendición de palmas y una procesión en la Plaza Zaragoza, seguida de la misa solemne en la Catedral.

Durante ese día también se celebraron eucaristías en distintos horarios, marcando el inicio de la semana más importante para la Iglesia católica.

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Jueves Santo: Última Cena y adoración

El próximo 2 de abril, Jueves Santo, se llevará a cabo a las 18:00 horas la Misa de la Cena del Señor, que incluye el tradicional lavatorio de pies, en memoria del gesto de servicio de Jesucristo hacia sus discípulos.

Posteriormente, a las 19:30 horas, se abrirá un espacio de adoración al Santísimo Sacramento, uno de los momentos de mayor recogimiento espiritual.

Viernes Santo: día de reflexión y duelo

El 3 de abril, Viernes Santo, la jornada estará marcada por diversas actividades que recuerdan la Pasión de Cristo.

A las 10:00 horas se realizará el viacrucis en la Plaza Zaragoza, seguido al mediodía por la reflexión de las Siete Palabras.

Más tarde, a las 15:00 horas tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor, mientras que a las 19:00 se llevará a cabo el pésame a la Virgen. La jornada concluirá a las 20:00 horas con la tradicional procesión del silencio.

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Sábado Santo y Vigilia Pascual

El 4 de abril, Sábado Santo, se celebrará a las 21:00 horas la Vigilia Pascual, considerada la liturgia más importante del año, en la que se conmemora el paso de la muerte a la vida con la Resurrección de Cristo.

Domingo de Resurrección

El cierre de la Semana Santa será el 5 de abril con el Domingo de Resurrección, cuando se celebrarán misas a las 11:30, 13:00, 17:00 y 18:30 horas, marcando el momento más alegre del calendario cristiano.

La Semana Santa representa el tiempo litúrgico central del cristianismo, en el que se conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Para los creyentes, no se trata solo de un recuerdo histórico, sino de un periodo de reflexión, conversión y esperanza.

Durante estos días, los fieles participan en celebraciones, procesiones y actos de oración que culminan en el Triduo Pascual, Jueves, Viernes y Sábado Santo, considerado el núcleo de la fe católica.


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