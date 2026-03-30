Activan Plan Tamaulipas por incendio en Miquihuana

Tras registrarse un incendio en el ejido Valle Hermoso del municipio de Miquihuana, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Delegación Regional Tula activó el Plan Tamaulipas.

Elementos de esta delegación arribaron al lugar de los hechos en donde se encontraron con brigadas pertenecientes a las Secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y Desarrollo Rural de Tamaulipas.

A través de estas acciones coordinadas, el personal de la Guardia Estatal salvaguarda la integridad de las personas que residen en áreas aledañas al siniestro.

Ante cualquier emergencia, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reitera el llamado a comunicarse al 911 y/o 089.

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