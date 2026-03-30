Anuncian que habrá mega apagones programados en la Isla del Padre

En plena temporada de Semana Santa, y con una alta concentración de turistas principalmente provenientes de Nuevo León y Tamaulipas, la compañía AEP Texas anunció cortes de energía programados que afectarán gran parte de la zona hotelera y residencial.

La ciudad de South Padre Island informó que estas interrupciones son estrictamente necesarias para realizar mejoras críticas en la infraestructura eléctrica, buscando evitar fallas mayores y optimizar la confiabilidad del servicio a largo plazo.

EL CALENDARIO DEL "APAGÓN"

El primer corte será este lunes e iniciará cerca de las 11:00 p.m. Se estima que afectará a unos 5,000 clientes.

Los trabajos continuarán este martes durante la madrugada y se extenderán hasta las 7:00 a.m. En esta segunda fase, aproximadamente 3,000 clientes verán interrumpido su servicio.

RECOMENDACIONES PARA LOS VIAJEROS

Para los miles de regios que tradicionalmente invaden la Isla en estas fechas, la recomendación es cargar dispositivos móviles con antelación y tomar precauciones con sistemas de refrigeración y seguridad en condominios y hoteles.

¿DUDAS O REPORTES?

AEP Texas ha puesto a disposición su Centro de Operaciones al Cliente para cualquier consulta sobre las zonas específicas de afectación en el número: 1-877-373-4858.

Pese a la gran afluencia turística, las autoridades locales enfatizan que estas mejoras técnicas son vitales para soportar la alta demanda energética que caracteriza a la temporada vacacional.

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