Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
catedral_de_monterrey_4f5000186a
Nuevo León

Catedral de Monterrey presenta actividades de Semana Santa

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, exhortó a la ciudadanía a vivir estos días con sentido espiritual, destacando la importancia de la reflexión.

  • 29
  • Marzo
    2026

En el marco de la Semana Santa 2026, la Catedral Metropolitana de Monterrey dio a conocer el programa de actividades religiosas que se llevarán a cabo durante esta celebración para la comunidad católica.

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, exhortó a la ciudadanía a vivir estos días con sentido espiritual, destacando la importancia de la reflexión y la convivencia familiar.

“Dios nos regala estos días para reencontrarnos con Él, vivámoslo con profundidad y respeto, no lo dejemos pasar como unas vacaciones más. De manera especial, los invito a vivir esta Semana Santa en familia”.

¿Cómo iniciaron las celebraciones?

Las actividades comenzaron este domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, donde se realizó la bendición y procesión en la Plaza Zaragoza, marcando el inicio de las celebraciones litúrgicas.

catedral de monterrey

¿Qué actividades habrá desde el Jueves al Domingo Santo?

Para el jueves 2 de abril, se contempla la misa de la Cena del Señor a las seis de la tarde, así como el lavatorio de pies y la adoración al Santísimo Sacramento.

El viernes 3 de abril se llevará a cabo el Viacrucis a las diez de la mañana en Plaza Zaragoza, seguido del acto de las Siete Palabras, la Celebración de la Pasión del Señor y, por la noche, el pésame a la Virgen y la procesión del silencio.

El sábado 4 de abril se realizará la vigilia pascual a las nueve de la noche.

Finalmente, el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, se celebrarán misas en distintos horarios para conmemorar uno de los días más significativos de la tradición católica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

catedral_metropolitana_de_monterrey_5bce367725
Catedral de Monterrey alista celebraciones de Semana Santa
Javier_Diaz_8488e96bd9
Comienza Operativo Vacacional de Semana Santa en Saltillo
rnmyg_wmny_310f605b7b
Papa nombra a José E. Ramos Delgado Obispo Auxiliar de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

monorriel_movilidad_20aaac094e
Fortalece Nuevo León movilidad con monorriel de alta seguridad
INFO_7_UNA_FOTO_7_8b5f16b3e6
Proponen vigilar casos de violencia contra adultos mayores en NL
busca_autonomia_farmaceutica_revision_tmec_1aa7f827a3
México busca autonomía en farmacéutica ante revisión del T-MEC
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
publicidad
×