Nuevo León

Cateo en Sierra Alta deja tres detenidos y armas aseguradas

Se aseguraron dos armas de fuego, dosis de marihuana y cocaína, básculas digitales, bolsas plásticas y dinero en efectivo

Una fuerte movilización de autoridades ministeriales se registró en la colonia Sierra Alta, al sur de Monterrey, tras un cateo en una vivienda como parte de una investigación por narcomenudeo.

El operativo se realizó en el sector Plaza Rincón de las Rosas, donde al menos 10 unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones, apoyadas por vehículos blindados y una unidad canina, resguardaron un domicilio ubicado en la calle Rosa Maravilla.

De manera preliminar, el cateo dejó tres hombres detenidos, el aseguramiento de dos armas de fuego, dosis de marihuana y cocaína, así como básculas digitales, bolsas plásticas y dinero en efectivo.

La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las diligencias ministeriales.


