Monterrey_archivo_ea3f22c647
Nuevo León

Causa atorón en Miguel de la Madrid reparación de tubería

A través de una ficha informativa, la paraestatal aseguró que para la mañana del lunes las maniobras quedarán terminadas, sin especificar una hora exacta

  • 06
  • Diciembre
    2025

Kilométricas filas padecen automovilistas desde el viernes en pleno bulevar Miguel de la Madrid, en Guadalupe, por la reparación de una tubería de agua a la altura de la colonia San Miguel Arcángel.

Debido a los trabajos fue necesario el cierre de tres carriles de la arteria, dejando habilitado solamente uno y otro más de contraflujo.

Durante la tarde del sábado las maniobras formaron un embotellamiento que se extendía a lo largo de al menos 5.5 kilómetros.

WhatsApp Image 2025-12-06 at 6.09.11 PM.jpeg

De acuerdo con Agua y Drenaje, la intervención ocurrió luego de que una tubería de 48 pulgadas presentara una fuga.

El desperdicio de vital líquido quedó resuelto el mismo viernes, sin embargo, la soldadura de la estructura y la rehabilitación de la carpeta asfáltica se extenderán durante todo el fin de semana.

A través de una ficha informativa, la paraestatal aseguró que para la mañana del lunes las maniobras quedarán terminadas, sin especificar una hora exacta.

WhatsApp Image 2025-12-06 at 6.05.24 PM.jpeg

Además de personal de Agua y Drenaje, elementos de Tránsito de Guadalupe y de la Red Estatal de Autopistas se desplegaron para acordonar las labores y coordinar el intenso tráfico.

El atorón fue incluso aprovechado por vendedores ambulantes para ofertar productos a automovilistas en pleno boulevard.

“No sabíamos que iba a estar así de imposible la verdad, de haber sabido mejor le damos por otro lado”, comentó Grecia Fernández al circular por la arteria.


