Causa atorón en Miguel de la Madrid reparación de tubería

Kilométricas filas padecen automovilistas desde el viernes en pleno bulevar Miguel de la Madrid, en Guadalupe, por la reparación de una tubería de agua a la altura de la colonia San Miguel Arcángel.

Debido a los trabajos fue necesario el cierre de tres carriles de la arteria, dejando habilitado solamente uno y otro más de contraflujo.

Durante la tarde del sábado las maniobras formaron un embotellamiento que se extendía a lo largo de al menos 5.5 kilómetros.

De acuerdo con Agua y Drenaje, la intervención ocurrió luego de que una tubería de 48 pulgadas presentara una fuga.

El desperdicio de vital líquido quedó resuelto el mismo viernes, sin embargo, la soldadura de la estructura y la rehabilitación de la carpeta asfáltica se extenderán durante todo el fin de semana.

A través de una ficha informativa, la paraestatal aseguró que para la mañana del lunes las maniobras quedarán terminadas, sin especificar una hora exacta.

Además de personal de Agua y Drenaje, elementos de Tránsito de Guadalupe y de la Red Estatal de Autopistas se desplegaron para acordonar las labores y coordinar el intenso tráfico.

El atorón fue incluso aprovechado por vendedores ambulantes para ofertar productos a automovilistas en pleno boulevard.

“No sabíamos que iba a estar así de imposible la verdad, de haber sabido mejor le damos por otro lado”, comentó Grecia Fernández al circular por la arteria.

