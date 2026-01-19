Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_7c385d8bce
Nuevo León

Sigue cierre vial en Eloy Cavazos por reparación de fuga de agua

A pesar de lo anunciado, persiste el cierre en Eloy Cavazos (Guadalupe) en sentido oriente a poniente, tras trabajos de Agua y Drenaje

  • 19
  • Enero
    2026

A pesar de que autoridades aseguraron que este lunes la circulación estaría completamente habilitada, continúa cerrada la vialidad en sentido de oriente a poniente sobre la avenida Eloy Cavazos, en el tramo que va de Camino Real hasta la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalupe.

Luego de más de 72 horas de trabajos realizados por personal de Agua y Drenaje de Monterrey, en coordinación con el Gobierno municipal de Guadalupe, la circulación permanece cerrada debido a que aún no se concluyen las labores de pavimentación.

Como medida provisional, fueron habilitados dos carriles en contraflujo, los cuales desde las 6 de la mañana han sido mayormente  utilizados por los automovilistas.

Debido al cierre, el tránsito vehicular es lento y avanza prácticamente “a vuelta de rueda”, principalmente para quienes se incorporan desde Camino Real y se reincorporan a la vía normal a la altura de Lázaro Cárdenas, en un tramo aproximado de 600 metros.

eloy-cavazos-cierre.jpeg

En la zona únicamente se encuentra una unidad con elementos de Tránsito del municipio de Guadalupe.

Respecto a los trabajos de Agua y Drenaje de Monterrey, la fuga de agua potable que se presentó desde la noche del jueves pasado aparentemente ya fue reparada, y la tubería dañada habría sido reemplazada.

Posteriormente se iniciaron labores en la carpeta asfáltica pero, hasta el momento, no se ha realizado la pavimentación final.

Hasta las 7:30 horas no se observaban trabajadores en la zona de pavimentación.

Debido a esta situación, se prevé que la circulación continúe cerrada durante gran parte de este lunes.

Como alternativa vial, se recomienda a quienes transitan por Eloy Cavazos desviarse por Camino Real y posteriormente incorporarse a la avenida Pablo Livas para evitar la zona afectada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_retenes_san_pedro_fcd65dca26
Retenes en San Pedro 'estrangulan' la vialidad
Whats_App_Image_2026_01_15_at_4_39_58_PM_2_291567c7ab
Habilitaran contraflujo en Eloy Cavazos por reparación de fuga
nl_trafico_d359b9873d
Reactivan en la urbe regia contraflujos tras vacaciones
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T115847_446_ddd75225c4
Impulsan 'Canje de Armas 2026' en Área Metropolitana
EH_DOS_FOTOS_1_2921de12b5
Alemania analiza boicot al Mundial 2026 por tensión con EUA
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T113723_380_7fa920ecd3
Harry Styles anuncia su nuevo sencillo, 'Aperture'
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×