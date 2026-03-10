Hernán Bermúdez solicita amparo para frenar su extradición

Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, El Munra o Comandante H, presunto líder del grupo criminal La Barredora, promovió un juicio de amparo con la intención de frenar su extradición a Estados Unidos.

Actualmente, permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

La demanda fue presentada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, donde Bermúdez Requena señaló que el pasado 5 de marzo custodios del penal le informaron que sería enviado a Estados Unidos por una supuesta orden de extradición, respaldada, según él, por notas periodísticas de circulación nacional.

“Ya me iba al 'gabacho' porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional”, declaró el ex funcionario, argumentando que no había recibido notificación formal y, por tanto, no había podido ejercer su derecho de defensa.

Juez desestima amparo

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez desechó la demanda de amparo al considerar que se trataba de un acto futuro e incierto. Según el magistrado, Bermúdez Requena no ha sufrido perjuicio real ni actual en su esfera jurídica, ya que los custodios del penal no están autorizados para notificar cuestiones legales, y las notas periodísticas no constituyen prueba de un procedimiento formal de extradición.

El juez detalló que el amparo procede únicamente para controversias que involucren violaciones reales a derechos fundamentales y que su efecto es restituir al agraviado en el goce de esos derechos, lo cual no aplica en este caso.

Asimismo, Niño Jiménez indicó que el temor a un acto de autoridad futuro no constituye afectación legal, y que la obligación de promover un juicio de amparo surge únicamente cuando el acto reclamado ha sido notificado de manera oficial y concreta.

En conclusión, el tribunal determinó que la demanda de Bermúdez Requena carece de sustento jurídico y la declaró improcedente, dejando pendiente cualquier actuación formal de extradición hasta que se notifique oficialmente al presunto líder de La Barredora.

