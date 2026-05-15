Supervisa Samuel estación Churubusco de L-6; realizarán pruebas

El gobernador Samuel García supervisó esta tarde el avance de la construcción de la Estación Churubusco de la Línea 6 del Metro, en el viaducto de la avenida Miguel Alemán en su cruce con Churubusco.

El mandatario hizo el recorrido por esta obra, considerada el monorriel más grande de América Latina.

La obra civil de esta estación tiene un 100 por ciento de avance.

Lo que está en proceso en la estación son los acabados, muros e instalaciones eléctricas, así como el habilitado y armado de columnas, muros y las escaleras de las estructuras que controlan los accesos o edículos.

Además, se avanza con la instalación de paneles en las fachadas.

Un acceso a la estación está a la altura de una conocida cafetería y el otro se ubica al pie de un botanero.

PRUEBAS A FINES DE MAYO

En esta estación, las pruebas con usuarios serían a fines del mes de mayo, y se espera que el acceso pueda ser a principios de junio, según confirmaron las autoridades.

El secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, y el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Abraham Vargas, acompañaron al mandatario estatal en su inspección.

Las otras estaciones de esta línea, que se identifican como La Fe, Y Griega y Parque Fundidora, llevan un avance similar.

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