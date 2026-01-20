Celebra Waldo Fernández el nuevo Servicio Universal de Salud

Como un avance fundamental para consolidar el derecho constitucional a la salud, el Senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, celebró el arranque del Servicio Universal de Salud anunciado por el Gobierno Federal. El legislador calificó la iniciativa como un paso histórico hacia un sistema más incluyente y eficiente.

Uno de los pilares de esta estrategia será el proceso de credencialización, el cual se llevará a cabo del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026. Según explicó Fernández González, este documento permitirá que las personas reciban atención médica en las diversas instituciones públicas del país, eliminando las barreras de afiliación que anteriormente limitaban el acceso.

Un sistema coordinado y sin fronteras institucionales

El Senador detalló que, en los estados integrados al proceso de federalización, el nuevo modelo permitirá la interoperabilidad entre las principales instituciones de salud como el IMSS e ISSSTE, IMSS-Bienestar, Institutos Nacionales de Salud, Servicios Médicos de Pemex y las Fuerzas Armadas

Esta coordinación busca que la condición laboral de un ciudadano no sea un impedimento para recibir atención oportuna y de calidad en la clínica u hospital más cercano.

El llamado para Nuevo León

Respecto a la situación local, Waldo Fernández señaló que el alcance del Servicio Universal de Salud en Nuevo León aún es limitado. En ese sentido, hizo un llamado a la importancia de que el estado se incorpore plenamente a este esfuerzo nacional.

"La salud universal ya está en marcha. El reto es que este avance llegue a todas las regiones, incluido Nuevo León, para que todas las familias tengan acceso a una atención médica digna", puntualizó el legislador.

Finalmente, el Senador reafirmó su compromiso desde la Cámara Alta para respaldar las políticas que fortalezcan el sistema de salud pública, asegurando que trabajará para que la cobertura universal se convierta en una realidad tangible en cada rincón del país.

Comentarios